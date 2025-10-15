Φοινικούντα: «Δεν έφερε, δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα για τις δολοφονίες

Ο συνήγορος υπεράσπισης του βασικού κατηγορούμενου για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, Δημήτρης Γκαβέλας, μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πελάτης του αρνείται κατηγορηματικά τη φυσική αυτουργία, και διαψεύδοντας τον συνεργό του που το πρωί της Τρίτης του είχε αποδώσει την δολοφονία, όταν παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Όπως είπε, ο εντολέας του «δεν έφερε, δεν κατείχε και δε χρησιμοποίησε όπλο», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρισκόταν στον τόπο του εγκλήματος.

Στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν ο πελάτης του αποδέχεται ότι βρισκόταν στο σημείο του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλλας ήταν διστακτικός: «Δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Όταν όμως κάποιος δηλώνει ότι δεν έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε, προϋποτίθεται αυτό που λέτε εσείς», σημείωσε, υπονοώντας πως η παρουσία του κατηγορούμενου μπορεί να αποδεικνύεται, χωρίς όμως να ταυτίζεται με τη φυσική αυτουργία.

Ο δικηγόρος επέμεινε στη διάκριση ανάμεσα στη «φυσική παρουσία» και τη «φυσική αυτουργία», υπογραμμίζοντας ότι «χάος χωρίζει τις δύο αυτές πράξεις».

Τέλος, ο συνήγορος σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, ο κατηγορούμενος δεν έχει καμία σχέση με όπλα ούτε οποιοδήποτε ποινικό παρελθόν. «Το πρώτο πράγμα που οφείλει να ελέγξει κάποιος όταν παρουσιάζεται ένας άνθρωπος ως εκτελεστής είναι αν έχει ιστορικό ή εμπειρία με όπλα. Από όσα γνωρίζω, δεν έχει τίποτα από αυτά», είπε.

Ο ίδιος κατέληξε πως όλα τα ουσιώδη στοιχεία και η πλήρης θέση του εντολέα του θα παρουσιαστούν ενώπιον του φυσικού δικαστή, στο πλαίσιο της απολογίας που αναμένεται να δοθεί μετά τη λήψη προθεσμίας.

Εμπόδια στην επικοινωνία με τον κατηγορούμενο

Ο συνήγορος του ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν του έχει επιτραπεί να επικοινωνήσει με τον κατηγορούμενο, καθώς δεν του έχει δοθεί ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία. Όπως εξήγησε, αναμένει να λάβει τα απαραίτητα έγγραφα και προτίθεται να ζητήσει «την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προθεσμία» για την προετοιμασία της απολογίας. «Το δικαίωμα επικοινωνίας με τον εντολέα μου δεν έχει ασκηθεί ακόμη», τόνισε ο δικηγόρος, επισημαίνοντας ότι παραμένει χωρίς ουσιαστική ενημέρωση για τη στάση.

Γνωρίζονταν από το... κατηχητικό

Εντύπωση πάντως κάνουν πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν από το MEGA οι οποίες θέλουν τους δύο επιβαίνοντες στο σκούτερ - που αυτή τη στιγμή διαψεύδουν ο ένας τον άλλον - να είναι φίλοι πολλά χρόνια, από το κατηχητικό και όχι από… πιάτσες τοξικομανών όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό. «Έκαναν παρέα ανά διαστήματα» υποστήριξε η μητέρα του φερόμενου ως συνεργού στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο νεαρός φερόμενος ως φυσικός αυτουργός, δούλευε περιστασιακά ως ντελίβερυ.

Την Παρασκευή πάντως αναμένεται να πέσει περαιτέρω φως στην υπόθεση, καθώς θα «μιλήσουν» τα κινητά, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εισαγγελική παραγγελία για άρση του απορρήτου. Από αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί η εμπλοκή τρίτου ατόμου που ήταν μέσα στο κάμπινγκ, πριν την διπλή δολοφονία.

