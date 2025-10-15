Ρόδος: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης που πνίγηκε στην πισίνα

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το νέο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου όπου η μικρή Matilda, μόλις 2,5 ετών, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Η κινητοποίηση γιατρών, διασωστών και ιατρικών υπηρεσιών ήταν άμεση και συγκλονιστική ωστόσο το παιδί παραμένει εγκεφαλικά νεκρό στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη όπου διακομίσθηκε με τις Αρχές να καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:50 το πρωί της Τρίτης, σε ξενοδοχείο, στη Λάρδο της Νότιας Ρόδου. Η μικρή Matilda, που βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της από το Ηνωμένο Βασίλειο στο νησί, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας.

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική αναφορά, το παιδί βρέθηκε αναίσθητο, ενώ οι πρώτες βοήθειες του παρασχέθηκαν από Βρετανό γιατρό-επειγοντολόγο, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και στις 12:30 το μεσημέρι η μικρή Matilda μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, ενώ όπως δήλωσε εξ΄ αρχής ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μιχάλης Σοκορέλος, η κατάσταση της υγείας της μικρής ήταν «ασύμβατη με τη ζωή».

Η αεροδιακομιδή και η μάχη των γιατρών

Λίγες ώρες μετά μετά το τραγικό περιστατικό, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του μικρού κοριτσιού στην Κρήτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), συνοδευόμενο από τη μητέρα του και ομάδα ιατρών.

Το παιδί υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο νευροχειρουργός και διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης:

«Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η αξονική έδειξε ελάχιστη δραστηριότητα σε τμήμα του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε πολύωρη επέμβαση για την αποσυμφόρηση του εγκεφαλικού οιδήματος. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Το βίντεο που αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια

Αποφασιστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Όπως προέκυψε από την προκαταρκτική ανάλυση του βίντεο το παιδί βρισκόταν για τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό, αναποδογυρισμένο, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η μικρή καλύπτεται από μια φουσκωτή κουλούρα, που επιπλέει πάνω της, καθιστώντας τη αόρατη στους ενήλικες και στους υπόλοιπους λουόμενους.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το στοιχείο αυτό, εξηγεί γιατί δεν έγινε αντιληπτό άμεσα αντιληπτό το συμβάν και παράλληλα εγείρει τεράστια ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και την επίβλεψη των ανηλίκων.

Οι πρώτες συλλήψεις και οι νομικές εξελίξεις

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία Νότιας Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων:

Του 54χρονου υπευθύνου του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Του 44χρονου θείου της μικρής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε την ευθύνη της επίβλεψης του παιδιού τη μοιραία στιγμή.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Ρόδου, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

Παράλληλα, υπόλογοι στην υπόθεση φέρονται ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου καθώς επίσης και οι γονείς του παιδιού, 41 και 37 ετών.

Οι διώξεις

Σε βάρος του εκπροσώπου της ξενοδοχειακής εταιρείας και του διευθυντή ασκήθηκαν διώξεις για κακούργημα και για τους λοιπούς για πλημμέλημα.

Ειδικότερα διώκονται για έκθεση από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη και για βαριά σωματική βλάβη εξ’ αμελείας.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Οι θέσεις των δικηγόρων – «Δεν υπήρχε ευθύνη» λένε οι υπερασπιστές

Ο δικηγόρος του θείου, δήλωσε ότι ο εντολέας του «δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί», αμφισβητώντας την αποδοθείσα ευθύνη για έκθεση ανηλίκου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του ξενοδόχου, επεσήμανε ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσώστη, καθώς πρόκειται για «pool suite», δηλαδή μικρή πισίνα που εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τέτοιου τύπου πισίνες δεν απαιτείται υποχρεωτικά επιτήρηση ναυαγοσώστη, καθώς δεν θεωρούνται «κοινόχρηστοι χώροι» του ξενοδοχείου.

Οι ολιγοήμερες διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη

Η οικογένεια είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες μέρες πριν για ολιγοήμερες διακοπές. Ο πατέρας, είναι μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η μητέρα εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Η μικρή Matilda ήταν το μοναδικό παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ ο θείος και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους, ούτε πώς βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Η οικογένεια παραμένει στο Ηράκλειο, συντετριμμένη, δίπλα στη μικρή. Ο πατέρας δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το βρετανικό προξενείο.

Τα τελευταία νέα για την υγεία της Matilda

Η μικρή Matilda παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς να παρακολουθούν τις ζωτικές λειτουργίες του παιδιού και έχουν ενημερώσει την οικογένεια του παιδιού για την ανεπίστρεπτη εγκεφαλική βλάβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, θέλοντας να δώσει «ζωή μέσα από τη ζωή που χάθηκε».

Η προανάκριση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις ενώ το υλικό των καμερών αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την απόδοση των ευθυνών της τραγωδίας.

