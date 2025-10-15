Ρόδος: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης που πνίγηκε στην πισίνα

Οι συλληφθέντες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ρόδος: «Δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης που πνίγηκε στην πισίνα
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το νέο τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου όπου η μικρή Matilda, μόλις 2,5 ετών, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πάτο της πισίνας, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα νερού.

Η κινητοποίηση γιατρών, διασωστών και ιατρικών υπηρεσιών ήταν άμεση και συγκλονιστική ωστόσο το παιδί παραμένει εγκεφαλικά νεκρό στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη όπου διακομίσθηκε με τις Αρχές να καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μία σειρά κρίσιμων ερωτημάτων αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:50 το πρωί της Τρίτης, σε ξενοδοχείο, στη Λάρδο της Νότιας Ρόδου. Η μικρή Matilda, που βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της από το Ηνωμένο Βασίλειο στο νησί, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας.

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική αναφορά, το παιδί βρέθηκε αναίσθητο, ενώ οι πρώτες βοήθειες του παρασχέθηκαν από Βρετανό γιατρό-επειγοντολόγο, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε.

Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και στις 12:30 το μεσημέρι η μικρή Matilda μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, ενώ όπως δήλωσε εξ΄ αρχής ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, κ. Μιχάλης Σοκορέλος, η κατάσταση της υγείας της μικρής ήταν «ασύμβατη με τη ζωή».

Η αεροδιακομιδή και η μάχη των γιατρών

Λίγες ώρες μετά μετά το τραγικό περιστατικό, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή του μικρού κοριτσιού στην Κρήτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), συνοδευόμενο από τη μητέρα του και ομάδα ιατρών.

Το παιδί υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο νευροχειρουργός και διοικητής του νοσοκομείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης:

«Το παιδί έφτασε γύρω στις 9 το βράδυ και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η αξονική έδειξε ελάχιστη δραστηριότητα σε τμήμα του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε πολύωρη επέμβαση για την αποσυμφόρηση του εγκεφαλικού οιδήματος. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Το βίντεο που αποκαλύπτει την τραγική αλήθεια

Αποφασιστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρείται το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου. Όπως προέκυψε από την προκαταρκτική ανάλυση του βίντεο το παιδί βρισκόταν για τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό, αναποδογυρισμένο, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η μικρή καλύπτεται από μια φουσκωτή κουλούρα, που επιπλέει πάνω της, καθιστώντας τη αόρατη στους ενήλικες και στους υπόλοιπους λουόμενους.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, το στοιχείο αυτό, εξηγεί γιατί δεν έγινε αντιληπτό άμεσα αντιληπτό το συμβάν και παράλληλα εγείρει τεράστια ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και την επίβλεψη των ανηλίκων.

Οι πρώτες συλλήψεις και οι νομικές εξελίξεις

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία Νότιας Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων:

  • Του 54χρονου υπευθύνου του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
  • Του 44χρονου θείου της μικρής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε την ευθύνη της επίβλεψης του παιδιού τη μοιραία στιγμή.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Ρόδου, ο οποίος, αφού μελέτησε τη δικογραφία, διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης.

Παράλληλα, υπόλογοι στην υπόθεση φέρονται ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου καθώς επίσης και οι γονείς του παιδιού, 41 και 37 ετών.

Οι διώξεις

Σε βάρος του εκπροσώπου της ξενοδοχειακής εταιρείας και του διευθυντή ασκήθηκαν διώξεις για κακούργημα και για τους λοιπούς για πλημμέλημα.

Ειδικότερα διώκονται για έκθεση από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη και για βαριά σωματική βλάβη εξ’ αμελείας.

Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Οι θέσεις των δικηγόρων – «Δεν υπήρχε ευθύνη» λένε οι υπερασπιστές

Ο δικηγόρος του θείου, δήλωσε ότι ο εντολέας του «δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί», αμφισβητώντας την αποδοθείσα ευθύνη για έκθεση ανηλίκου.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του ξενοδόχου, επεσήμανε ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για παρουσία ναυαγοσώστη, καθώς πρόκειται για «pool suite», δηλαδή μικρή πισίνα που εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τέτοιου τύπου πισίνες δεν απαιτείται υποχρεωτικά επιτήρηση ναυαγοσώστη, καθώς δεν θεωρούνται «κοινόχρηστοι χώροι» του ξενοδοχείου.

Οι ολιγοήμερες διακοπές που μετατράπηκαν σε εφιάλτη

Η οικογένεια είχε φτάσει στη Ρόδο λίγες μέρες πριν για ολιγοήμερες διακοπές. Ο πατέρας, είναι μηχανικός στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η μητέρα εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Η μικρή Matilda ήταν το μοναδικό παιδί τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα βρισκόταν στο δωμάτιο, ενώ ο θείος και άλλα μέλη της οικογένειας βρίσκονταν στον χώρο της πισίνας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσαφηνιστεί πώς ακριβώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους, ούτε πώς βρέθηκε στο νερό χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Η οικογένεια παραμένει στο Ηράκλειο, συντετριμμένη, δίπλα στη μικρή. Ο πατέρας δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το βρετανικό προξενείο.

Τα τελευταία νέα για την υγεία της Matilda

Η μικρή Matilda παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ με τους γιατρούς να παρακολουθούν τις ζωτικές λειτουργίες του παιδιού και έχουν ενημερώσει την οικογένεια του παιδιού για την ανεπίστρεπτη εγκεφαλική βλάβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, θέλοντας να δώσει «ζωή μέσα από τη ζωή που χάθηκε».

Η προανάκριση της υπόθεσης είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις ενώ το υλικό των καμερών αναμένεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την απόδοση των ευθυνών της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από dimokratiki.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε στην ανήλικη φίλη της κόρης του γνωριμία με άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η βία στον Ισημερινό: Βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες και εμπορικό κέντρο - Βίντεο

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας από το Σύνταγμα

19:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σε δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας παραπέμπονται οι 3 Τούρκοι για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς κατά στελεχών της ΕΥΠ

19:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Με Γιόβιτς και Ρότα η προπόνηση της «Ένωσης» - Δηλώνουν «παρών» στο ντέρμπι «Δικεφάλων»

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 16χρονους που είχαν διαπράξει ένοπλες ληστείες σε περίπτερα στα Νότια Προάστια

19:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: 55χρονος απείλησε με κουζινομάχαιρο την πρώην του

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Τραμπ στοχεύει στο εμπόριο μαγειρικού λαδιού της Κίνας - Τι γίνεται με σπάνιες γαίες και ρωσικό πετρέλαιο

19:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο «επεισόδιο» με Βορίδη και Βάρρα - «Μεθόδευση Μαξίμου» βλέπει το ΠΑΣΟΚ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης Matilda που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: «Κινδυνεύουμε καθημερινά εξαιτίας των προβλημάτων στις πόλεις», λέει στο Newsbomb άτομο με οπτική αναπηρία

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία αγνοεί τις απειλές Τραμπ για τιμωρητικούς δασμούς - Παραμένει η άρνηση της Μαδρίτης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ

18:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ρελάνς και έτοιμος να αποκτήσει Τετέι και Παντελίδη!

18:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή για τη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες - Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καρέ-καρέ άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε σε κατάστημα και ξυλοκόπησε την κόρη του

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Οι φράσεις που μισούν περισσότερο οι ταμίες των σούπερ μάρκετ και τις ακούν κάθε μέρα

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

19:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για κρίση απόρριψης θεσμικού πλαισίου και πολιτικού συστήματος και απονομιμοποίησης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κάνει λόγο ο Κώστας Καραμανλής

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπουργός Άμυνας προς συμμάχους στο ΝΑΤΟ: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες - Προειδοποίησε τη Ρωσία για αντίποινα «με τρόπους που μόνο οι ΗΠΑ μπορούν»

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν έφερε και δεν χρησιμοποίησε όπλο» λέει ο δικηγόρος του συλληφθέντα - Γνωρίζονταν από το κατηχητικό με τον «συνεργό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ