Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

Αεροσκάφος του ΕΚΑΒ μετέφερε από τη Ρόδο στο Ηράκλειο το μικρό παιδί από τη Βρετανία 

Ρόδος: «Αερογέφυρα ζωής» για το 3χρονο κοριτσάκι που βρέθηκε στον πάτο της πισίνας

Φωτ. Αρχείου

«Αερογέφυρα ζωής» στήθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/10) για το 3χρονο κοριτσάκι από τη Ρόδο που εντοπίστηκε στο πάτο πισίνας ξενοδοχείου.

Αεροσκάφος του ΕΚΑΒ μετέφερε από τη Ρόδο στο Ηράκλειο το μικρό παιδί από τη Βρετανία που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και συνοδεία αστυνομικών με μηχανές για να ανοίγουν το δρόμο το παιδί διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων, σύμφωνα με το patris.gr.

Ήταν αρκετή ώρα στην πισίνα

Το παιδί εντοπίστηκε στον πάτο πισίνας ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου το μεσημέρι της Τρίτης. Το 3χρονο κοριτσάκι, με καταγωγή από τη Βρετανία εκτιμάται ότι βρισκόταν στον πάτο της πισίνας για αρκετή ώρα.

Από την πρώτη στιγμή που το παιδί διεκομίσθη στο νοσοκομείο της Ρόδου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος, χαρακτηρίζοντας πολύ βαρύ το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

