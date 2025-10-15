Βόλος: Τρόμος για 12χρονο σε σχολείο – Συμμαθητής του τον απείλησε με σουγιά για το χαρτζιλίκι του

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην πόλη του Βόλου όπου ένας 12χρονος απείλησε με αναδιπλούμενο σουγιά έναν συμμαθητή του προκειμένου να του δώσει το χαρτζιλίκι του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, το περιστατικό συνέβη στο προαύλιο του σχολείο νωρίς το πρωί και ενώ μαθητές και καθηγητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για εκδρομή.

Ο 12χρονος, έβγαλε από την τσέπη του έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα μήκους 5 εκατοστών και απείλησε να μαχαιρώσει τον συμμαθητή του, αν δεν του δώσει τα λεφτά που είχε πάρει από τους γονείς του για το καθημερινό του κολατσιό.

Ο μαθητής που δέχτηκε την απειλή ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με την σειρά του ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές που επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον 12χρονο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος δράστης ισχυρίζεται πως το έπραξε για πλάκα, ενώ το μαχαίρι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το είχε προμηθευτεί μαζί με φίλους του.

Σημειώνεται επίσης, πως ο ανήλικος είναι αλλοδαπής καταγωγής και βρίσκεται στην χώρα μαζί με την μητέρα του εδώ και λίγο καιρό.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας που αποτελεί κακούργημα, όπως και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, απ’ όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

