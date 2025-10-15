Φωκίδα: Συνελήφθη άνδρας για ναρκωτικά - Εντοπίστηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλαστράκια
Εντοπίστηκαν 11 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες
Στη Φωκίδα συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (14/10) ένας άνδρας για κατοχή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών.
Κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 11 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,1 μέτρων, φυτεμένα σε γλάστρες
- 67 γραμμάρια νωπών φύλλων κάνναβης
Την υπόθεση διερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άμφισσας – Δελφών, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.
