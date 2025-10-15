Λάρισα: Διακόπηκε η δίκη για τα βίντεο των Τεμπών - Απέρριψε το αίτημα για αναβολή το δικαστήριο

Πρώτη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας που αφορά, την υπεξαγωγή και εξαφάνιση του βιντεοληπτικού υλικού που απεικονίζει την φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025. Στο εδώλιο παραπέμπονται ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ' εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ' εξακολούθηση. (EUROKINISSI)

Να απορρίψει το αίτημα συνηγόρων των κατηγορουμένων για αναβολή στη δίκη που ξεκίνησε σήμερα στη Λάρισα για την υπόθεση των βίντεο για την τραγωδία των Τεμπών.

Επιπρόσθετα οι δικαστές λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι διέταξαν την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων της υπόθεσης, δύο πρώην στελέχη του ΟΣΕ και της Interstar Security, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των συνηγόρων τους.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ' εξακολούθηση, ο πρώην Πρόεδρος του ΟΣΕ, για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων και στέλεχος της Interstar, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια κατ' εξακολούθηση.

Η επόμενη δικάσιμος, όπως ανακοινώθηκε από το δικαστήριο, θα είναι στις 30 Οκτωβρίου και συγκεκριμένα στις 10 το πρωί.

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Φλωρίδη

Νωρίτερα πάντως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι συνήγορος θυμάτων στην υπόθεση των Τεμπών, είχε εξαπολύσει δριμεία επίθεση κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, σημειώνοντας πώς «είναι σκανδαλώδες πως όπως μαθαίνω οι κατηγορούμενοι ετοιμάζονται για δεύτερη αναβολή, στην υπόθεση που αφορά την κατάθεση των βίντεο. Το βίντεο αποκρύπτεται και η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση που διατήρησε τα πρόσωπα στις θέσεις τους, να εισπράτουν δημόσιο χρήμα, μερικοί από αυτούς μέχρι και σήμερα».

Όπως τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «θα δώσουμε μάχη να μην αναβληθεί η υπόθεση, γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, δικαιοσύνη όμως αχειραγώγητη, όχι με στημένες δίκες, με εισαγγελείς και δικαστές υποχείρια». Για να συνεχίσει: «Φαίνεται ότι η εισαγγελία της Λάρισας πρώτα ενημερώνει τον κύριο Φλωρίδη και αυτός τους δημοσιογράφους. Η μάχη για δικαιοσύνη είναι μάχη σκληρή, όμως όπως αποδείχθηκε από το παράδειγμα του Π. Ρούτσι είναι μάχη που κερδίζεται».

Διαβάστε επίσης