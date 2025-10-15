Ρέθυμνο: Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών

Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για τρεις περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών στο Ρέθυμνο, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία από πλευράς της ΕΛ.ΑΣ είχε αφαιρέσει ηλεκτρικό πατίνι, χρήματα και προσωπικά έγγραφα.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και πρόκειται για 20χρονο αλλοδαπό, ο οποίος κατηγορείται ότι μεσημβρινές ώρες της 13.10 αφαίρεσε ηλεκτρικό πατίνι ιδιοκτησίας ημεδαπού, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξωθεν επιχείρησης.

Αστυνομικοί κατόπιν επισταμένων αναζητήσεων τον εντόπισαν χθες 14.10 να οδηγεί το όχημα πατίνι και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, μαχαίρι, χρηματικό ποσό εξήντα ευρώ και πορτοφόλι με προσωπικά έγγραφα ημεδαπής.

Από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 13.10.2025 ο συγκεκριμένος αλλοδαπός είχε προβεί συνολικά σε τρεις κλοπές, αφαιρώντας το ηλεκτρικό πατίνι και πορτοφόλι ημεδαπής που περιείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα και χρηματικό ποσό από ταμείο επιχείρησης. Τα αφαιρεθέντα είδη που βρέθηκαν στην κατοχή του 20χρονου αναγνωρίστηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

