Εφιάλτης για κομμωτή στον Ωρωπό: Του επιτέθηκαν κουκουλοφόροι με σφυριά - Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες

Επίθεση μεγάλης αγριότητας δέχτηκε κομμωτής μέσα στο κατάστημά του στον Ωρωπό, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

«Αντίκρυσα 4 άτομα με χειρουργικές μάσκες, τους ρώτησα τι γίνεται και δεν μου απάντησαν. Τότε μπήκαν μέσα στο κομμωτήριο κι αρχισαν να ξυλοκοπούν με αγριότητα τον ιδιοκτήτη. Μπήκα να τους χωρίσω και χτύπησαν και εμένα», λέει στην κάμερα του Alpha αυτόπτης μάρτυρας.

Η επίθεση ήταν σφοδρή, αν και διήρκεσε μόλις 30 δευτερόλεπτα.

Η αστυνομία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό που θα βοηθήσει στις έρευνες, ενώ μέχρι τώρα το κίνητρο της βάναυσης επίθεσης παραμένει άγνωστο.

