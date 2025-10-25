Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό: Ξυλοκόπησαν άγρια κομμωτή - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Σκάλα Ωρωπού, όταν πέντε άτομα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν σε κομμωτήριο και ξυλοκόπησαν άγρια τον ιδιοκτήτη, έναν 30χρονο υπήκοο Αλβανίας.

Η επίθεση μέσα στο κομμωτήριο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες μπήκαν στο κατάστημα γύρω στις τρεις το μεσημέρι, στην οδό Μαρμαρά, κρατώντας σφυριά και μεταλλικά αντικείμενα.

Επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα στον κομμωτή, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Δεύτερος τραυματίας στο περιστατικό

Χτυπήματα από τους αγνώστους δέχτηκε και ένας 29χρονος Έλληνας που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κομμωτήριο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι δράστες διέφυγαν αμέσως μετά την επίθεση, ενώ η Ασφάλεια Ωρωπού έχει αναλάβει την υπόθεση και εξετάζει όλα τα πιθανά κίνητρα, χωρίς να αποκλείεται καμία εκδοχή.

Οι αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και αναζητούν ίχνη ή μαρτυρίες που θα οδηγήσουν στην ταυτότητα των δραστών.