Επιχείρηση με drone αποκάλυψε σπείρα «λογιστών»: Πάνω από 1 εκατ. ευρώ η λεία

Snapshot Συνελήφθησαν 7 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι λογιστές, αποσπώντας περίπου 1,3 εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα.

Η οργάνωση είχε ιεραρχική δομή με δύο ομάδες: τηλεφωνική ομάδα που επικοινωνούσε με τα θύματα και επιχειρησιακές ομάδες πεδίου που παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Οι απάτες καλύπτουν 41 περιπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με χρήση πολλαπλών τηλεφωνικών συνδέσεων και εναλλασσόμενων οχημάτων για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Κατασχέθηκαν χρήματα, όπλα, κοσμήματα, πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και άλλα αντικείμενα κατά τη διάρκεια των ερευνών στις οικίες των συλληφθέντων.

Σε βάρος των μελών σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, διακεκριμένες κλοπές, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων.

Σε 7 συλλήψεις "λογιστών " προχώρησε η ασφάλεια μετά από μια ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Δυτική Αττική, Κόρινθο και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Οι απατεώνες είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες: Της τηλεφωνικής προσέγγισης και την «επιχειρησιακή ». Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό Ρομά της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν ,τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, πήγαιναν είτε στα σπίτια των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία. Έχουν εξιχνιαστεί 41 περιπτώσεις σε όλη τη χώρα .

Η δράση τους έφτασε μέχρι τη Νάουσα και τη Δράμα. Όπως εκτιμάται από την έρευνα της αστυνομίας το παράνομο όφελος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Παράλληλα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην Αττική, στην οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλος της εγκληματικής ομάδα των "λογιστών".

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./ Γ.Α.Δ.Α., με προανακριτική συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, καθώς και άλλων κατά τόπον αρμόδιων Περιφερειακών Αστυνομικών Υπηρεσιών, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές και αφαιρούσαν κοσμήματα αξίας και χρηματικά ποσά σε ολόκληρη της επικράτεια.

Πρωινές ώρες της 3-4-2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ, της Ο.Π.Κ.Ε., των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου Κρήτης και μη Επανδρωμένου Αεροσκάφους, στην περιοχή των Αχαρνών, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κόρινθο και στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν -7- μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 27, 28, 32, 34, 36 και 38 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτες, απάτες με υπολογιστή, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται 23χρονη.

Όπως προέκυψε από την εμπεριστατωμένη προανακριτική έρευνα τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025 είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε εγκληματικό δίκτυο με ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης τους, οι ανωτέρω είχαν διαχωριστεί σε δύο ομάδες και συγκεκριμένα σε ομάδες τηλεφωνικής προσέγγισης και «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου.

Τα μέλη της πρώτης ομάδας, που είχε ηγετικό ρόλο, δρούσαν από τηλεφωνικό κέντρο που είχαν συστήσει σε οικισμό της Κορίνθου, από όπου καθοδηγούσαν και συντόνιζαν τις «επιχειρησιακές» ομάδες πεδίου που δρούσαν σε ολόκληρη της ελληνική επικράτεια.

Ειδικότερα, τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, καλούσαν ανυποψίαστους πολίτες προσποιούμενοι τους λογιστές και επικαλούμενοι επιτακτική ανάγκη υποβολής φορολογικής δήλωσης, ή κάποια υποτιθέμενη επιδότηση, ή πρόστιμο που δήθεν επιβάλλονταν να πληρώσουν κ.α., τους έπειθαν να παραδώσουν χρηματικά ποσά, κοσμήματα και τιμαλφή, είτε να τους παραχωρήσουν τα στοιχεία των τραπεζικών τους λογαριασμών ή καρτών.

Στη συνέχεια οι «επιχειρησιακές» ομάδες, καθοδηγούμενες από το τηλεφωνικό κέντρο, μετέβαιναν είτε στις οικίες των θυμάτων είτε σε υποδεικνυόμενο σημείο, από όπου θα παραλάμβαναν τα κλοπιμαία.

Σημειώνεται ότι υπήρχαν πολλαπλές «επιχειρησιακές» ομάδες που βρίσκονταν σε απευθείας επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμες να δράσουν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ανά πάσα ώρα και στιγμή, ενώ κινούνταν με συνεχώς εναλλασσόμενα μισθωμένα οχήματα ή οχήματα συγγενών τους, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους.

Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιούσαν επίσης πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων, που ανήκαν σε αχυρανθρώπους, ενώ για τη μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιούσαν διαδικτυακή εφαρμογή, γεγονός που καταδεικνύει την οργάνωση και τον επαγγελματισμό τους.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν συνολικά -41- περιπτώσεις, που έλαβαν χώρα στις περιοχές του Περιστερίου, του Ιλίου, της Καλλιθέας, της Αργυρούπολης, της Φιλοθέης, Των Αγίων Αναργύρων, της Πεύκης, του Ηρακλείου, του Αιγάλεω, και του Κερατσινίου, καθώς και στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Καβάλα, τη Νάουσα, τη Δράμα, τη Βέροια, τη Σιθωνία Χαλκιδικής, την Παιονία και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν υπολογίζεται ότι ανέρχεται στο ποσό των 1.292.039 ευρώ.

Μετά από έρευνα στις οικίες και στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ,

σιδερογροθιά,

πιστόλι και 99 φυσίγγια,

25 λίρες Αγγλίας,

κοσμήματα,

2 smartwatch,

πλήθος τηλεφωνικών συνδέσεων και

ρουχισμό που φορούσαν κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Επιπλέον εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στην οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέλος της ανωτέρω εγκληματικής ομάδας.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης συνελήφθησαν επιπλέον 2 ημεδαποί, 25 και 30 ετών, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται επιπλέον ένα μέλος.

Μετά από έρευνα στην κατοχή και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: