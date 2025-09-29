Προσφυγή στο ΣτΕ από κατοίκους κατά του Πύργου στο Ελληνικό

Ο «Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού», καθώς και 11 κάτοικοι των περιοχών του Ελληνικού και της Γλυφάδας, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας να κηρυχθεί αντισυνταγματικό και παράνομο το νομοθετικό πλαίσιο και οι οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν για την ανέγερση του Πύργου και των άλλων εγκαταστάσεων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.

Οι εγκαταστάσεις που πρόκειται να ανεγερθούν αφορούν ξενοδοχείο 5 αστέρων, καζίνο, εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο, χώρους ψυχαγωγίας/άθλησης και συνάθροισης κοινού, εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης και χώρους στάθμευσης.

Η αίτηση ακύρωσης στρέφεται κατά του υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Προεδρικού Διατάγματος της 28-2-2018 (Α.Α.Π/35) για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και κατά σειράς οικοδομικών αδειών κ.λπ.

Οι κάτοικοι που προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη διαμένουν στην περιοχή του Ελληνικού και της Γλυφάδας και υποστηρίζουν ότι θα υποστούν άμεσες συνέπειες από το έργο που είναι σε εξέλιξη, καθώς αποκόπτεται η πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο με ογκώδη και ψηλά κτίρια, με κορωνίδα τον Πύργο.

Όπως επισημαίνουν, πρόκειται να κατασκευαστεί, κατά παράβαση των επιτρεπόμενων όρων δόμησης για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, «με εκτεταμένες και θηριώδεις παρεκκλίσεις, που δεν προβλέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο, ένα μεγα-κτίριο δύο υπογείων και 44 ορόφων (43 + 1 δώμα), συνολικού ύψους 195,20 μέτρων».

Στην αίτηση ακύρωσης, μέσω του δικηγόρου τους Βασίλη Παπαδημητρίου, επισημαίνουν ότι «παραβιάζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων πέριξ του κεντρικού κτιρίου (Πύργου), καθώς και η δόμηση και ο όγκος όλων των κτιρίων της ζώνης εκμετάλλευσης».

Σε άλλο σημείο αναφέρουν ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι παράνομες και εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς εκ των υστέρων επήλθε συνεχής πολεοδομικός «κατακερματισμός» της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 σε δύο Ζώνες Εκμετάλλευσης και ο περαιτέρω κατακερματισμός αυτών σε επτά κτιριακές ενότητες, κατόπιν κοινής υπουργικής απόφασης.

Τέλος, σημειώνουν ότι «εγείρονται ζητήματα εκτεταμένων επιχώσεων και δραματικής αλλοίωσης της στάθμης του εδάφους από την κατασκευή του κτιριακού συγκροτήματος, ένεκα των οποίων πλήττεται η φυσιογνωμία του παραλιακού μετώπου και καταστρατηγούνται οι περιορισμοί ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων».