Ποια αποκλιμάκωση; Μπαράζ τουρκικών NAVTEX! Ανοίγουν πυρ νοτίως της Μυτιλήνης - Έρευνες στην Κύπρο

Λίγες ημέρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η Άγκυρα αυξάνει την πίεση στο Αιγαίο - Τρεις νέες NAVTEX που εξέδωσε το βράδυ της Παρασκευής 18/9.

Μέχρι τις 18 Οκτωβρίου παρέτεινε η Τουρκία τη NAVTEX για το Barbaros που βρίσκεται στην Κυπριακή ΑΟΖ.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Η ανακοίνωση από τον σταθμό της Αττάλειας:

Δύο νέες Navtex για ασκήσεις με πυρά νότια της Μυτιλήνης

Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο προαναγγέλλει με δύο Navtex που δημοσίευσε η Τουρκία, και συγκεκριμένα ο σταθμός της Σμύρνης.

Οι ασκήσεις θα γίνουν στην περιοχή μεταξύ του κόλπου της Φώκαιας και του νότιου τμήματος στη θαλάσσιας περιοχής της Μυτιλήνης. Η περίοδος των ασκήσεων είναι από αύριο, 19 Σεπτεμβρίου, έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι Navtex:

TURNHOS N/W : 1176/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1176/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0600Z TO 0730Z IN AREA BOUNDED BY;

38 51.00 N - 026 19.00 E

38 55.00 N - 026 05.00 E

38 43.00 N - 026 02.00 E

38 42.00 N - 026 19.00 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200830Z SEP 20.

TURNHOS N/W : 1175/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 18-09-2020 18:55)

TURNHOS N/W : 1175/20

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE, ON 19 AND 20 SEP 20 FROM 0300Z TO 0830Z IN AREA BOUNDED BY;

38 39.97 N - 026 44.10 E

38 41.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 18.97 E

38 50.93 N - 026 35.97 E

38 57.82 N - 026 47.78 E

38 57.40 N - 026 47.80 E

38 44.20 N - 026 45.30 E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MESSAGE 200930Z SEP 20.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Κακοκαιρία Ιανός: «Πνίγονται» Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία – Δύσκολες οι επόμενες ώρες