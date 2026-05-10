Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κω

Ισχυρός σεισμός αναστάτωσε τους κατοίκους της Κω το βράδυ της Κυριακής (10/5).

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο δυτικά του νησιού και είχε ένταση 4,4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε 22χμλ δυτικά νοτιοδυτικά της Κεφάλου στην Κω, ενώ το εστιακό βάθο εκτιμάται στα 142χλμ.