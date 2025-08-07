Φωτιά τώρα στη Βοιωτία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας και για την κατάσβεση της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών

Newsbomb

ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Βοιωτία.

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας και για την κατάσβεση της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2Ε/Π. Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

