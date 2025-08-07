Φωτιά τώρα στη Βοιωτία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Βοιωτία.

Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας και για την κατάσβεση της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2Ε/Π. Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.