Φωτιά τώρα στη Βοιωτία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας και για την κατάσβεση της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη Βοιωτία.
Η φωτιά καίει σε χορτολιβαδική έκταση στον Πρόδρομο Βοιωτίας και για την κατάσβεση της υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 Α/Φ και 2Ε/Π. Παράλληλα, συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34 ∙ LIFESTYLE
Netflix: Το «KPop Demon Hunters» γράφει ιστορία με νέο ρεκόρ
14:31 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κατά Βούλτεψη: «Ζουν τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας»
14:06 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Όλα τα βλέμματα στην αποψινή κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ για τα 22 εκατ. ευρώ
13:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τι σημαίνει η λέξη «σκαιός»
12:51 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Ισχυρός σεισμός στην Καλαμάτα – Πού εντοπίζεται το επίκεντρο
13:30 ∙ ΕΛΛΑΔΑ