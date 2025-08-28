Αφροδίτη Λατινοπούλου: Πώς έγινε το τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας - Συνελήφθη 35χρονος

Ελαφρά τραυματισμένη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο η ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 13:00, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου ως συνοδηγός σταμάτησε σε φανάρι. Ξαφνικά, άλλο ΙΧ προσέκρουσε στο πίσω δεξί μέρος του αυτοκινήτου. Ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη σύγκρουση όχι μόνο δεν σταμάτησε για να ανταλλάξει στοιχεία, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Η κυρία Λατινοπούλου και ο οδηγός του οχήματος στο οποίο επέβαινε αποπειράθηκαν να σταματήσουν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, όμως ο υπαίτιος είχε ήδη απομακρυνθεί. Ωστόσο, το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, στοιχείο που συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό του δράστη.

Συνελήφθη 35χρονος για το τροχαίο

Ύστερα από έρευνες των αρχών, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 35χρονο Έλληνα, ο οποίος κρατείται στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής και πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Υγεία» για τις πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, ο τραυματισμός της ήταν ελαφρύς και δεν εμπνέει ανησυχία.