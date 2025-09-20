Φωτιά στην Άρτα, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά, Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5 ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα (20/09) σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά του νομού Άρτας .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας