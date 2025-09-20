Φωτιά στην Άρτα, σηκώθηκαν και εναέρια μέσα
Συναγερμός για πυρκαγιά στην περιοχή Λαγκαδά του νομού Άρτας
Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα (20/09) σε δασική έκταση στην περιοχή Λαγκαδά του νομού Άρτας.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
