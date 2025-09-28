Απρόοπτο στο Blue Star Δήλος - Πλέει προς το λιμάνι της Σύρου λόγω άρρωστου νεαρού επιβάτη

Το Blue Star Δήλος τροποποιεί αυτή την ώρα το δρομολόγιό του, προκειμένου να αποβιβαστεί ένας 26χρονος αλλοδαπός επιβάτης που ασθενεί, στο λιμάνι της Σύρου.

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο ΙΟ-ΘΗΡΑ-ΝΑΞΟ-ΠΑΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ και θα σημειωθεί καθυστέρηση.