Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί για μία ακόμη ημέρα στους δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έως και τη λεωφόρο Αθηνών (Αιγάλεω) όπως επίσης και στο ύψος της Λυκόβρυσης.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινά από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι δρόμοι αρχίζουν να «κοκκινίζουν» με την Τροχαία να σημειώνει ότι τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται, όπως κάθε πρωί, στην άνοδο της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος της Αρδηττού. Παράλληλα, στη λεωφόρο Συγγρού υπάρχουν έντονα προβλήματα κυρίως στο ύψος του Νέου Κόσμου έως και τους στύλους του Ολυμπίου Διός.

Σημειώνεται επίσης ότι στη λεωφόρο Καρέα παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις από τον κόμβο της λεωφόρου Πρωτόπαππα έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων αφού περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις έως 30' στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/wsvBlARgjH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 2, 2025

Διαβάστε επίσης