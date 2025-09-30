Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Κηφισίας, μεγάλες καθυστερήσεις σε Αττική Οδό, Μεσογείων

Όντες «οπλισμένοι» με υπομονή και έχοντας ως συντροφιά το ραδιόφωνο πρέπει να οδηγούν όσοι κινούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής για ακόμη ένα πρωινό (30/09).

Ο Κηφισός είναι και σήμερα στο «βαθύ κόκκινο», καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος του Περιστερίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας, τη Μεσόγειων και την Κατεχάκη, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις οδούς του κέντρου της Αθήνας αλλά και την Αττική Οδό.