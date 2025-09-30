Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Εθνική και Αττική Οδό
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη.
Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.
Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, καθώς το ατύχημα έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση.
Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:
- Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
- Λ. Κηφισίας (άνοδος)
- Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
- Βασ. Σοφίας (άνοδος)
- Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
- Βασ. Κωνσταντίνου
- Σταδίου
- Βασ. Αμαλίας
- Λιμάνι Πειραιά
Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
