Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Εθνική και Αττική Οδό

Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Ρέντη

Newsbomb

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη.

Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

ΚΙΝΗΣΗ

Η κίνηση στις 15:20

Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, καθώς το ατύχημα έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση.

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:

  • Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
  • Λ. Κηφισίας (άνοδος)
  • Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
  • Βασ. Σοφίας (άνοδος)
  • Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
  • Βασ. Κωνσταντίνου
  • Σταδίου
  • Βασ. Αμαλίας
  • Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

