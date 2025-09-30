Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις σε Εθνική και Αττική Οδό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη.

Δύο ΙΧ οχήματα συγκρούστηκαν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Η κίνηση στις 15:20

Από τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε κανείς ωστόσο προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία στην περιοχή διεξάγεται με δυσκολία, καθώς το ατύχημα έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση.

Σύμφωνα με την τροχαία κίνηση σημειώνεται:

Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Λ. Κηφισίας (κάθοδος)

Βασ. Σοφίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Σταδίου

Βασ. Αμαλίας

Λιμάνι Πειραιά

Καθυστερήσεις 10΄-15΄και στην Αττική Οδό στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.