Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Συγγρού και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» επικρατεί αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης, στην οποία συμμετέχουν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Λεωφόρο Κηφισού (και στα δύο ρεύματα), στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Συγγρού, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας και στην Λεωφόρο Μεσογείων.

Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Καθυστερήσεις 20' στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό:

στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Όπως επισημαίνεται στη σχετική απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ. Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές, οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Ποιες ώρες θα κυκλοφορεί το Μετρό

Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Στην 24ωρη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Τι θα γίνει με τα ταξί

Τη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε και το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

