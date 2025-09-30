Απεργία αύριο: Γιατί τραβούν χειρόφρενο τα ταξί

Κλιμακώνεται η κόντρα των ταξί με τους οδηγούς βαν

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε την συμμετοχή του στην απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Σε ανακοίνωσή του, το ΣΑΤΑ τονίζει: «Ο κλάδος των Ταξί ως ενεργό κύτταρο της κοινωνίας ενώνει τη φωνή του με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τη νεολαία ενάντια:

Στην ακρίβεια που γονατίζει κάθε νοικοκυριό.

Στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στις πολιτικές που επιβαρύνουν καθημερινά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες.

Στη μεθοδευμένη απαξίωση του Ε.Δ.Χ. προς όφελος των πολυεθνικών εφαρμογών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και των Ε.Ι.Χ.

Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, σταθερότητα και σεβασμό στην εργασία μας».

