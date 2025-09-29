ΗΠΑ: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει ράπερ εξαιτίας των κιλών της

Η plus-size ράπερ Dank Demoss ήρθε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την εταιρεία Lyft στις ΗΠΑ, ύστερα από περιστατικό στο οποίο οδηγός αρνήθηκε να τη μεταφέρει λόγω του βάρους της, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η Demoss, κατά κόσμον Dajua Blanding από το Ντιτρόιτ, είχε καταθέσει μήνυση τον περασμένο Ιανουάριο καταγγέλλοντας διακριτική μεταχείριση. Όπως υποστήριξε, ο οδηγός της είπε πως ήταν «πολύ μεγάλη» για το όχημά του και ότι μπορούσε ακόμη και να «σκάσει τα λάστιχά του».

Η ράπερ, η οποία είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ζύγιζε πάνω από 225 κιλά και είχε ξεκινήσει πρόγραμμα απώλειας βάρους, κατέγραψε το περιστατικό σε βίντεο. Σε αυτό, ακούγεται να λέει στον οδηγό ότι μπορεί να χωρέσει στο αυτοκίνητο, με εκείνον να απαντά: «Πίστεψέ με, δεν μπορείς».

Αργότερα, ο οδηγός ζήτησε συγγνώμη και την παρότρυνε να καλέσει ένα Uber XL, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα της επιστρέψει τα χρήματα της διαδρομής ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά.

Ο δικηγόρος της, Zach Runyan, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η υπόθεση διευθετήθηκε χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Μαζί με τον συνάδελφό του, Jonathan Marko, υποστήριξαν πως η άρνηση του οδηγού συνιστούσε διάκριση, καθώς το βάρος θεωρείται προστατευόμενο χαρακτηριστικό στη νομοθεσία του Μίσιγκαν. «Ήξερα ότι ήταν παράνομο και λάθος», τόνισε ο Marko, συγκρίνοντας την υπόθεση με άρνηση μεταφοράς λόγω φυλής ή θρησκείας.

Η ίδια η Demoss παραδέχτηκε ότι το συμβάν την επηρέασε ψυχολογικά: «Έχω μπει σε μικρότερα αυτοκίνητα από αυτό. Το μόνο που θέλω είναι να καταλάβουν ότι πλήγωσαν τα συναισθήματά μου».

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στο Instagram, οι αντιδράσεις του κοινού ήταν διχασμένες. Κάποιοι υποστήριξαν τον οδηγό, υπογραμμίζοντας πως τυπικά απαγορεύεται η υπερφόρτωση οχημάτων και ότι εκείνος μίλησε με ευγένεια, δίνοντας λογική εξήγηση και ζητώντας συγγνώμη.