Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες

Έδεσαν κάβους από τα μεσάνυχτα τα πλοία στα λιμάνια. Η ΠΝΟ συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ

Ξεκίνησε η απεργία της ΠΝΟ - Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 24 ώρες
ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Τη συμμετοχή της στη σημερινή (Τετάρτη 1/10) 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ αποφάσισε ομόφωνα στην τελευταία συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας.

Η απεργία των ναυτεργατών είναι Πανελλαδική σε όλες τις κατηγορίες πλοίων και ξεκινάει την 1 Οκτώβρη 2025, ημέρα Τετάρτη με έναρξη την 00:01 και λήξη στις 24:00 ώρα της ίδιας ημέρας.

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ αναφέρει

«Η αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας που προωθείται και τυπικά, καταργεί το 8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση. Ταυτόχρονα, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή των εργαζομένων όπου στην πράξη ζουν για να δουλεύουν.

Οι συνθήκες πολύωρης εργασίας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην υγεία, σωματική και ψυχική, των εργαζομένων, προβλήματα στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες με αρνητικό αντίκτυπο στις οικογενειακές υποχρεώσεις των εργαζομένων και κυρίως όταν υπάρχουν παιδιά, όπου ο ρόλος των γονιών τους για την ανατροφή και την ψυχική τους ισορροπία, χάνεται από τις πολλές ώρες εργασίας.

Οι Ναυτεργάτες διαχρονικά είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι που επιβαρύνονται όταν βιώνουν τέτοιου είδους πολιτικές με πολλές ώρες εργασίας το 24ωρο, με αποτέλεσμα την σωματική κόπωση, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλματος και την ψυχική κόπωση.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας. Είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ Capt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης, στις 7-11 Απριλίου στην Γενεύη, συμμετείχε στην 5η Σύνοδο της Ειδικής Τριμερούς Επιτροπής, η οποία συστάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σύμφωνα με το άρθρο XIII της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) και ένα από τα θέματα που τέθηκε από την Ομάδα που εκπροσωπούσε το Ναυτεργατικό Τμήμα στην Tριμερή Επιτροπή, είναι η τροποποίηση του άρθρου της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, 2006 (MLC, 2006) για τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης των Ναυτικών, ώστε να μειωθεί ο χρόνος εργασίας και να αυξηθεί ο χρόνος ανάπαυσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο του 2025 και αφορούσαν το έτος 2024, οι πιο σκληρά εργαζόμενοι μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι, αφού παραμένουν στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ κι έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό των ωρών εργασίας.

Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της τεχνητής νοημοσύνης, το ελάχιστο που θα περίμενε κανείς για τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων θα ήταν να βελτιώνονται και όχι να χειροτερεύουν.»

