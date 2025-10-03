Ρέθυμνο: Απίστευτο βίντεο – Ο αέρας πήρε το καρότσι και το πέταξε στον δρόμο μπροστά στο αμάξι
Όλα συνέβησαν μεσα σε δευτερόλεπτα
Ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη, καταγράφηκε σε βίντεο που απέστειλε αναγνώστης στην ιστοσελίδα DayNight.
Το γεγονός εκτυλίχθηκε στον δρόμο που περνά κάτω από το ιστορικό οχυρό της Φορτέτζας, στο Ρέθυμνο.
