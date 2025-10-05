Καθυστέρηση στον απόπλου του Champion Jet 1 από την Ίο λόγω βλάβης

Καθυστέρηση στον απόπλου του πλοίου Champion Jet 1 διαπιστώθηκε την Κυριακή (05/10) στο λιμάνι της Ίου, έπειτα από βλάβη που παρουσιάστηκε στον καταπέλτη του.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Ίο με προορισμό τη Νάξο, τη Μύκονο, την Τήνο, τη Σύρο και τον Πειραιά, μετέφερε 425 επιβάτες, 32 οχήματα και 31 μέλη πληρώματος.