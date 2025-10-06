Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες
Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας Λάμπρος από τη Λάρισα, ο οποίος είχε βιώσει δύο τραγικά προσωπικά γεγονότα, είχε χάσει την κόρη του, η οποία δολοφονήθηκε από τον γιο της, ενώ και το άλλο του παιδί είχε πεθάνει από εγκεφαλικό.

Ο ιερέας ήταν πατέρας της 52χρονης γυναίκας που τον Μάιο σκοτώθηκε με 25 μαχαιριές από τον γιο της στη Λάρισα. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, είχε επίσης χάσει πριν τρία χρόνια την μεγαλύτερη κόρη του, επίσης 52 ετών, από εγκεφαλικό και ανέλαβε να μεγαλώσει τα εγγόνια του.

Ο πατέρας Λάμπρος Ρίνης άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στις 11 π.μ., από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ο πατέρας Λάμπρος είχε γίνει ευρέως γνωστό τον Νοέμβριο του 1997, όταν αποκάλυψε ένα σοβαρό οικονομικό σκάνδαλο στο προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής Τεμπών. Αντιλαμβανόμενος ότι υπήρχαν υπόνοιες για την κατάληξη των χρημάτων που άφηναν οι πιστοί στο παγκάρι, τοποθέτησε κρυφή κάμερα στον ναό. Τα πλάνα κατέγραψαν την κλοπή χρημάτων από τα μέλη της επιτροπής του προσκυνήματος.

Στα οπτικά υλικά φαινόταν ότι τα μέλη της επιτροπής, μεταξύ των οποίων ένας υπάλληλος του ΟΣΕ, ένας απόστρατος αξιωματικός και δύο ιερείς, υπεξαιρούσαν σχεδόν καθημερινά χρήματα από το παγκάρι. Οι υπολογισμοί εκείνης της περιόδου ανέφεραν ότι το συνολικό ποσό που αφαιρέθηκε έφτανε περίπου τα 45 εκατομμύρια δραχμές. Το σκάνδαλο προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα και οι δικαστικές διαδικασίες διήρκεσαν έως το 2007.

