Βόλος: Φωτιά σε αυλή σπιτιού μετά από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου
Τα αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένα βραχυκύκλωμα σε φορτιστή κινητού τηλεφώνου, ενώ προκάλεσε ζημιές αξίας 500 ευρώ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) μετά από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου στην αυλή ενός σπιτιού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη Νέα Δημητριάδα στον Βόλο.
Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η πυρκαγιά έκαιγε αρχικά μία ντουλάπα, ενώ επεκτάθηκε σε ψυγείο, σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, που προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε.
Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να σβήσει τη φωτιά. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα βοηθητικό, οι οποίοι προχώρησαν σε πλήρη κατάσβεση χωρίς να επεκταθεί η φωτιά στο εσωτερικό της οικίας είτε σε διπλανά σπίτια.
