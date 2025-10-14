Βόλος: Φωτιά σε αυλή σπιτιού μετά από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) μετά από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου στην αυλή ενός σπιτιού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, στη Νέα Δημητριάδα στον Βόλο.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, η πυρκαγιά έκαιγε αρχικά μία ντουλάπα, ενώ επεκτάθηκε σε ψυγείο, σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη, που προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε.

Η Πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο για να σβήσει τη φωτιά. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα βοηθητικό, οι οποίοι προχώρησαν σε πλήρη κατάσβεση χωρίς να επεκταθεί η φωτιά στο εσωτερικό της οικίας είτε σε διπλανά σπίτια.

Τα αιτία της πυρκαγιάς ήταν ένα βραχυκύκλωμα σε φορτιστή κινητού τηλεφώνου, ενώ προκάλεσε ζημιές αξίας 500 ευρώ.