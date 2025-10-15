Απάτη ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω εννέα εταιρειών - Δείτε βίντεο

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων. Συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, ηλικίας 36 έως 55 ετών, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15.655 ευρώ, τραπεζικές επιταγές 19.800 ευρώ, 37 χρυσές λίρες, πλαστό διαβατήριο, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, κινητά τηλέφωνα και πέντε αυτοκίνητα. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν τέσσερα ακίνητα των αρχηγικών μελών και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.

Η οργάνωση λειτουργούσε μέσω εννέα εταιρειών ενδυμάτων, χρησιμοποιώντας «αχυράνθρωπους» και πλαστά έγγραφα για να αποκρύπτει εισφορές και φόρους. Οι υπεύθυνοι υποβάλλαν αναλυτικές δηλώσεις για τους εργαζόμενους, χωρίς όμως να καταβάλλουν τις εισφορές, ενώ ένας από τους συλληφθέντες, επαγγελματίας λογιστής, παρείχε τεχνογνωσία για την παράνομη δραστηριότητα.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η οργάνωση συμμετείχε στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και στη νομιμοποίηση των εσόδων της μέσω ακινήτων, πολυτελών αυτοκινήτων και τραπεζικών συναλλαγών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη σχηματισθείσα δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας.