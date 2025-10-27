Φωτιά στη Νέα Χαλκηδόνα - Στις φλόγες μάντρα αυτοκινήτων

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/1) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε οχήματα που βρίσκονταν σε μάντρα εμπορίας αυτοκινήτων στην περιοχή της Νέας Χαλκηδόνας.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και οχήματα.

Το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά.