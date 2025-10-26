Κέρκυρα: Φωτιά σε αποθήκη με φιάλες προπανίου

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (26/10) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Kέρκυρας, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει μία επικίνδυνη φωτιά που ξέσπασε σε αποθήκη στα Κανάλια.

Στο εσωτερικό του χώρου υπήρχαν επτά φιάλες προπανίου και ένα μηχάνημα παραγωγής ποπ κορν.

Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα, έκαψε αυτοκίνητο που βρισκόταν εντός του χώρου, αναφέρει η enimerosi.com.

Λόγω του υψηλού κινδύνου για εκρήξεις από τις φιάλες, κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν με τέσσερα (4) υδροφόρα οχήματα οι πυροσβέστες, οι οποίοι, κατάφεραν να θέσουν άμεσα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Η φωτιά περιορίστηκε πριν προλάβει να αγγίξει τις φιάλες προπανίου, αποτρέποντας έτσι την επέκτασή της και ένα πολύ σοβαρότερο περιστατικό.

Διενεργείται ήδη έρευνα από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης