Κέρκυρα: Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην Αλεπού – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί, μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα προϊόντα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αλεπού Κέρκυρας.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις αποθήκες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτηρίου.
Στο σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.
Παράλληλα, για το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
23:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Οι τουρίστες είναι ακόμη εδώ και βγήκαν στην αγορά
23:31 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Έτοιμος να υπογράψει ο Ράφα Μπενίτεθ!
23:31 ∙ WHAT THE FACT