Κέρκυρα: Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στην Αλεπού – Μεγάλη η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε επιχείρηση με κατεψυγμένα προϊόντα ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή της Αλεπού Κέρκυρας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις αποθήκες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του κτηρίου.

Στο σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα.

Παράλληλα, για το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ