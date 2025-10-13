Φωτιά στο Μάτι: 30 μήνες φυλάκιση στον Ματθαιόπουλο για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσιο

Ένοχος και στο εφετείο ο πρώην αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, Βασίλης Ματθαιόπουλος, για την υπόθεση των απειλών εις βάρος του πραγματογνώμονα δημήτρη Λιότσιου για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

Το εφετείο καταδίκασε εκ νέου τον πρώην αρχηγό της πυροσβεστικής σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών με τριετή αναστολή όπως και στο πρωτόδικο δικαστήριο.

Ο Βασίλης Ματθαιόπουλος ήταν κατηγορούμενος για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και της απόπειρας παράνομης βίας.

Η υπόθεση είχε πάει στη Δικαιοσύνη μετά από τις καταγγελίες του αξιωματικού του πυροσβεστικού σώματος Δ. Λιότσιου, ο οποίος είχε διοριστεί από την εισαγγελία προκειμένου να συντάξει πραγματογνωμοσύνη για την φονική πυρκαγιά στο μάτι το καλοκαίρι του 2008. Ο καταγγέλλων είχε υποστηρίξει ότι δεχόταν απειλές και παρεμβάσεις στο έργο του ως πραγματογνώμονα.

Ο κατηγορούμενος προέβαλε και στο εφετείο τον ισχυρισμό ότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν στοιχειοθετείται καθώς δεν είχε με τον πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιο ιεραρχική σχέση εξάρτησης, καθώς στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν υπηρεσιακός προϊστάμενος του. Υποστήριξε ότι στην υπόθεση αυτή ο πραγματογνώμονας λειτουργούσε μετά από διορισμό από την εισαγγελία και αναφερόταν εκεί.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του και δεν του αναγνώρισε ελαφρυντικό.

Την είδηση γνωστοποίησε και η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα, καθώς και πολίτες που επλήγησαν από τη φωτιά.