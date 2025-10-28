Διακοπές νερού την Τρίτη (28/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 28 Οκτωβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ, EKTAKTH
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Βερναδάκη και Κεδρηνού
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΥΛΙΖΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας και Γ. Παπανίκα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΧΑΡΝΕΣ, EKTAKTH
ΑΥΛΙΖΑ
Λεωφ. Δημοκρατίας και Αθ. Μπόσδα
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ, EKTAKTH
ΓΛΥΦΑΔΑ
Γαλαξιδίου και Ροδίτη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΣ, EKTAKTH
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
3ης Ορεινής Ταξιαρχίας και Γ. Ζωγράφου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, EKTAKTH
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Κιθαιρώνος και Αρτεμισίου
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, EKTAKTH
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
Αγ. Κωνσταντίνου και Κωλέττη
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, EKTAKTH
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
Στρ. Μακρυγιάννη και Αγίας Σοφίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
ΚΑΜΙΝΙΑ
Επονιτών και Φωκαίας
- ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, EKTAKTH
Ν. ΦΑΛΗΡΟ
Κανελλοπούλου και Χρυσοστόμου Σμύρνης
