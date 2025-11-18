Αδιανόητο: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

Ακόμη ένα αδιανόητο περιστατικό, το οποίο αναδεικνύει την ανεπαρκή μέριμνα και την έλλειψη ενδιαφέροντος του γονέα για το παιδί του, έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας, προερχόμενο από βίντεο πολίτη.

Ένα παιδάκι φαίνεται να καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο ενώ βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του, τη στιγμή που οι δύο τους κινούνται εντός του σταθμού «Μοναστηράκι» του Μετρό.

Δείτε το βίντεο του ΣΚΑΪ: