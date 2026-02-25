Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (27/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 4 έως κάθετο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
227
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 11:32:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ έως κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ από: 08:00 πμ έως: 11:32 πμ Ζυγά οδός:ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 28 - 30 από: 08:00 πμ έως: 11:32 πμ
222
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΑΥΛΩΝΟΣ - ΠΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΑ - ΜΥΣΤΡΑ - ΚΗΦΙΣΣΟΥ
132
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΟΥ ΝΟ 4 - 6 - 8 απο κάθετο: ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΑΣΙΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
200
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 1:00:00 μμ
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
Ζυγά οδός:ΑΡΓΥΡΑΚΗ απο κάθετο: ΘΗΒΩΝ έως κάθετο: ΠΙΝΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 1:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΙΑΝΤΟΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΤΡΟΙΑΣ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ, ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ, ΠΑΡΟΥ, ΣΤΕΦΑ, ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ.
170
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 1:00:00 μμ
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΑΕΡΟΠΟΛΕΩΣ
134
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 1:00:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
135
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ζυγά οδός:ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΛΑΖΑΡΑΚΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΤΑΞΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
191
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 3:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΓΑΛΛΗΝΗΣ - ΕΣΠΕΡΟΥ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΡΙΤΣΟΥ - ΑΧΧΙΛΕΩΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΟΔΟΙ.
24
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 3:00:00 μμ
ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ - ΛΟΥΤΡΟ - Λ ΣΠΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΤΖΙΑ - ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΚΟΤΖΙΑ - ΑΛΩΠΕΚΗΣ - ΑΝΑΦΗΣ - ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ.
20
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΣΑΣ - ΠΑΙΡΑΙΩΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ.
378
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΔΑΙΔΑΛΟΥ - ΟΔΕΜΗΣΙΟΥ - ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΚΑΣΣΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
378
Λειτουργία
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 4:00:00 μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΙΝΔΟΥ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ - ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΤΣΑΚΑΛΩΦ - ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ - ΣΚΟΥΦΑ - ΕΜΜ. ΞΑΝΘΟΥ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ - ΞΕΝΙΔΗΣ - ΝΑΙΑΔΩΝ - ΣΤΡ. ΚΕΦΑΛΑ - ΚΗΠΩΝ - ΕΡΜΟΥ - ΑΚΑΚΙΑΣ
128
Κατασκευές
27/2/2026 8:00:00 πμ
27/2/2026 5:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΚΙΤΣΙ - ΣΟΥΡΙΖΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ
1235
Λειτουργία
27/2/2026 8:30:00 πμ
27/2/2026 4:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΣ - ΤΡΙΠΤΟΠΟΛΕΜΟΥ - ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ - ΣΙΚΥΩΝΟΣ - ΘΑΛΗ - ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΠΥΘΙΑΣ - ΑΜΥΝΤΩΡΟΣ
131
Κατασκευές
27/2/2026 10:00:00 πμ
27/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΑΒΒΑ, ΣΤ.ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.
167
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΞΙΝΟΥ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΓΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΗΝΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΛΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ απο κάθετο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΓΕΛΩΝ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΠΥΛΗΣ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΥΜΠΟΥ απο κάθετο: ΑΓΓΕΛΩΝ έως κάθετο: ΑΓΧΙΑΛΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΙΒΑΝΩΦ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΓΙΝΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΛΑΧΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΡΥΤΣΑΣ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΑΝΘΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΠΑΞΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΝΕΙΡΩΝ απο κάθετο: ΟΝΕΙΡΩΝ ΝΟ 0 έως κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ απο κάθετο: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΟΝΕΡΙΩΝ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΚΑΡΩΝ απο κάθετο: ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ απο κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ έως κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ απο κάθετο: ΡΟΔΟΥ έως κάθετο: ΞΑΝΘΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΕΝΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ έως κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΤΙΑΝΑΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΙΤΑΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΣΙΚΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΥΔΡΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΗΡΑΣ απο κάθετο: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΠΕΥΚΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΥΛΕΙΑΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΧΑΡΑΥΓΗΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΡΑΥΓΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΡΡΩΝ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΡΟΙΑΣ απο κάθετο: ΔΑΥΛΕΙΑΣ έως κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΘΝΟΥ απο κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΕΛΗΝΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 10:30:00 πμ
27/2/2026 5:30:00 μμ
ΒΑΡΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ απο κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ έως κάθετο: 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΙΝΗΣ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ έως κάθετο: ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ από: 10:30 πμ έως: 05:30 μμ
202
Κατασκευές
27/2/2026 11:00:00 πμ
27/2/2026 4:00:00 μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΟΙΤΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΗΣ.
168
Κατασκευές
27/2/2026 11:30:00 πμ
27/2/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΒΑΤΑΤΖΗ απο κάθετο: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ έως κάθετο: Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΒΑΤΑΤΖΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ
223
Λειτουργία
27/2/2026 11:30:00 πμ
27/2/2026 4:30:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΙΚΤΙΝΟΥ - ΑΡΙΣΤΙΠΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΦΕΙΔΙΟΥ - ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ - ΠΥΡΡΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΤΟΥ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ - ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
133
Κατασκευές
27/2/2026 12:00:00 μμ
27/2/2026 4:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΟΔΟΥΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΣ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΗΣΑΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΥΡΑΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΧΩΝ - ΟΔΩΝ
1067
Λειτουργία