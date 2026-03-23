Το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

Το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού, υπό τον τίτλο: «Εθελοντισμός 2030 – Θεσμοί, Κοινωνία και Δημοκρατική Ανθεκτικότητα», που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών από οργανώσεις όλης της Αττικής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ.

Η διοργάνωση προσέφερε βήμα παραγωγικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον του εθελοντισμού στη χώρα μας, με επίκεντρο τη μετάβαση από αποσπασματικές δράσεις σε μια θεσμικά θωρακισμένη πολιτική εθελοντισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και η υιοθέτηση του «Χάρτη Πορείας Εθελοντισμού Αττικής 2030», καθώς και η εκπόνηση της Λευκής Βίβλου Εθελοντισμού Αττικής 2030, με σαφείς στρατηγικούς άξονες.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από τον εθελοντισμό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο»



«Για όσους υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση, η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο» ανέφερε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη εγγύτητα στις τοπικές ανάγκες, καθώς «αντιλαμβάνονται άμεσα τις ανάγκες, τις ανισότητες, τις ιδιαιτερότητες κάθε γειτονιάς».

Επεσήμανε μάλιστα, ότι κατά τη διαχείριση των μεγάλων κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας, το εθελοντικό κίνημα κάλυψε με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τα κενά του κρατικού μηχανισμού και αναδείχτηκε σε «πυλώνα κοινωνικής συνοχής και θεσμικής ανθεκτικότητας».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη καθιέρωσης θεσμικού πλαισίου που θα διέπει με «κανόνες, διαφάνεια και οργάνωση, μέσα από ένα ενιαίο και λειτουργικό Μητρώο Εθελοντών και Οργανώσεων» το εθελοντικό κίνημα, καθορίζοντας τα όριά του με το κράτος και θέτοντας τη βάση για μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική με ξεκάθαρη δομή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι απαιτείται συντονισμός των εθελοντών και στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκπαίδευσή τους πάνω σε ενιαία πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ήταν επίσης η αναφορά του Περιφερειάρχη στην πολύπλευρη βοήθεια που παρέχεται στην κοινωνία, με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες, μέσα από όλες τις μορφές εθελοντισμού – κοινωνικός, εταιρικός, ψηφιακός – αλλά και στην ανάγκη καλλιέργειας της εθελοντικής κουλτούρας μέσω και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Χαρδαλιάς πρότεινε την ενεργό εμπλοκή των αυτοδιοικητικών αρχών στον συντονισμό του εθελοντικού κινήματος: «Οι Δήμοι μας μπορούν να λειτουργήσουν ως οργανωτικοί κόμβοι εθελοντικής δράσης, με Γραφεία Εθελοντισμού και σταθερές δομές υποστήριξης. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον συντονισμό και στη διασύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία» επεσήμανε, ενώ χαρακτήρισε τον εθελοντισμό ως «στοιχείο θεσμικής ανθεκτικότητας» του ίδιου του

δημοκρατικού πολιτεύματος.



Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε για την προσφορά της την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, καθώς και όλους τους εθελοντές «που στάθηκαν δίπλα μου σαν πραγματικοί ήρωες, από τα χρόνια του ΣΠΑΥ μέχρι και την πρωτοφανή υγειονομική κρίση - πάντα στο πεδίο, πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, σαν ζωντανοί φάροι προσφοράς και ελπίδας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς εξήρε για την προσφορά του στην ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, «έναν

άξιο αυτοδιοικητικό, και, πάνω απ’ όλα, έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική ευαισθησία, που έχει καταφέρει να καλλιεργήσει στον Πειραιά μια κουλτούρα συλλογικότητας και συμμετοχής», όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «μέσα από την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου, υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που δείχνουν στην πράξη τι μπορεί να πετύχει μια πόλη όταν ενεργοποιεί τις δυνάμεις της κοινωνίας της».

Γιάννης Μώραλης: «Το συνέδριο θα αποτελέσει ορόσημο για το παρόν και το μέλλον του εθελοντισμού στις πόλεις μας»

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το συνέδριο Εθελοντισμού «θα αποτελέσει ορόσημο για το παρόν και το μέλλον του εθελοντισμού στις πόλεις μας», υπογραμμίζοντας τη βαθιά κοινωνική διάσταση της προσφοράς και της συμμετοχής των πολιτών.

Αναφερόμενος στη δημιουργία του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά ‘Piraeus Team Up’, ο κ. Μώραλης ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής οργάνωσης του εθελοντισμού, τονίζοντας ότι αυτό «λειτουργεί μέσα σε ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι «μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας, με περισσότερα από 500 άτομα να είναι εγγεγραμμένα ως εθελοντές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, με τη συμμετοχή

εκατοντάδων δημοτών εθελοντών, σε τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, οι

περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, όπου – όπως είπε– «η παρουσία του Piraeus Team Up είναι πλέον θεσμός». Παράλληλα, ευχαρίστησε

την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη για τη συμβολή

της, τονίζοντας ότι «με αστείρευτο μεράκι και αφοσίωση συντονίζει αυτό το δίκτυο,

μετατρέποντας το όραμα σε πράξη».

Αναφερόμενος στη σημασία του συνεδρίου και των αποτελεσμάτων του, ο κ. Μώραλης υπογράμμισε ότι «έχουμε περάσει πλέον την εποχή της αυθόρμητης, αποσπασματικής δράσης και μπαίνουμε στην εποχή του στρατηγικού σχεδιασμού, για έναν εθελοντισμό θεσμικά θωρακισμένο, με διαφάνεια, ψηφιακά εργαλεία και σαφή κοινωνικό αντίκτυπο», ενώ απευθύνθηκε στους εθελοντές λέγοντας: «Είστε οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Είστε το φωτεινό παράδειγμα που εμπνέει τη νέα γενιά, για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο αλληλέγγυα, πιο συμμετοχική».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μώραλης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την ευρύτερη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι «είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο που το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου βίου του είναι αυτοδιοικητικό», με τον οποίο – όπως ανέφερε – «ταιριάζουμε γιατί υπάρχουν κοινοί τόποι, κοινά θέλω και κοινοί στόχοι». Επεσήμανε επίσης ότι «όταν οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης συνεργάζονται, τα αποτελέσματα είναι θετικά και πολλαπλασιάζεται το όφελος για την κοινωνία», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για «άμεση, καθημερινή συνεργασία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξημένες προκλήσεις της Περιφέρειας Αττικής, όπου «συγκεντρώνονται ο μισός πληθυσμός της χώρας, το μισό ΑΕΠ και οι μισές θέσεις εργασίας», γεγονός που, όπως είπε, «δημιουργεί την ανάγκη για ένα ακόμη ισχυρότερο κίνημα εθελοντισμού».

Συντονισμένη και συνεκτική εθελοντική πολιτική, με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Πειραιά για τις ακάματες προσπάθειές τους για την οργάνωση του εθελοντικού κινήματος, καθώς και για τις ευρύτερες πρωτοβουλίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που έχουν προωθήσει, ενώ ανέλυσε τον κομβικό ρόλο των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση.



Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά Ελλάς Βερυκάκη, τόνισε πως ο εθελοντισμός «είναι η πιο αυθεντική έκφραση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Είναι η δύναμη των ανθρώπων που επιλέγουν να προσφέρουν χρόνο, γνώση και καρδιά για το κοινό καλό». Ανέφερε πως το Συνέδριο Εθελοντισμού «αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς». Τέλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, «για την ευκαιρία να συμμετέχει στο εθελοντικό κίνημα της πόλης».

Χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου απηύθυναν ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνης Αυγερινός και ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Αιδεσιµολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αρώνης.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Νίκος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος και Σοφία Ασημακοπούλου, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ελευσίνας Γιώργου Γεωργόπουλου Στέλιος Ταντούρης, η Γραμματέας Εθελοντισμού της Ν.Δ., Πίστη Κρυσταλλίδου, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες – πολιτικοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων,

αυτοδιοικητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών – μέσα από τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους, ανέπτυξαν κρίσιμες θεματικές, όπως:

το θεσμικό πλαίσιο και η ανάγκη συγκρότησης εθνικής στρατηγικής

η Πολιτική Προστασία και η διαχείριση διαρκών κρίσεων

ο κοινωνικός αντίκτυπος και η διαφάνεια

η συμμετοχή των νέων και η εκπαιδευτική διάσταση του εθελοντισμού

ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

η ψηφιακή καινοτομία

τα θεσμικά όρια και οι δυνατότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης



Ομιλητές σε θεματικές από τον Δήμο Πειραιά ήταν οι Αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα- Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης και Γιώργος Βίτσας και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γέμελος.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος και Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χρήστος Γώγος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

