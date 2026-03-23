Το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

«Η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από τον εθελοντισμό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς

Newsbomb

Το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού, υπό τον τίτλο: «Εθελοντισμός 2030 – Θεσμοί, Κοινωνία και Δημοκρατική Ανθεκτικότητα», που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή εκατοντάδων εθελοντών από οργανώσεις όλης της Αττικής, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ.

Η διοργάνωση προσέφερε βήμα παραγωγικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον του εθελοντισμού στη χώρα μας, με επίκεντρο τη μετάβαση από αποσπασματικές δράσεις σε μια θεσμικά θωρακισμένη πολιτική εθελοντισμού. Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και η υιοθέτηση του «Χάρτη Πορείας Εθελοντισμού Αττικής 2030», καθώς και η εκπόνηση της Λευκής Βίβλου Εθελοντισμού Αττικής 2030, με σαφείς στρατηγικούς άξονες.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας μέσα από τον εθελοντισμό, είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο»


«Για όσους υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση, η ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να λειτουργεί σωστά η Δημοκρατία και σε τοπικό επίπεδο» ανέφερε στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοδιοικητικές αρχές είναι ο θεσμός με τη μεγαλύτερη εγγύτητα στις τοπικές ανάγκες, καθώς «αντιλαμβάνονται άμεσα τις ανάγκες, τις ανισότητες, τις ιδιαιτερότητες κάθε γειτονιάς».

Επεσήμανε μάλιστα, ότι κατά τη διαχείριση των μεγάλων κρίσεων της τελευταίας δεκαετίας, το εθελοντικό κίνημα κάλυψε με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο τα κενά του κρατικού μηχανισμού και αναδείχτηκε σε «πυλώνα κοινωνικής συνοχής και θεσμικής ανθεκτικότητας».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στην ανάγκη καθιέρωσης θεσμικού πλαισίου που θα διέπει με «κανόνες, διαφάνεια και οργάνωση, μέσα από ένα ενιαίο και λειτουργικό Μητρώο Εθελοντών και Οργανώσεων» το εθελοντικό κίνημα, καθορίζοντας τα όριά του με το κράτος και θέτοντας τη βάση για μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική με ξεκάθαρη δομή. Πρόσθεσε μάλιστα ότι απαιτείται συντονισμός των εθελοντών και στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και εκπαίδευσή τους πάνω σε ενιαία πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας. Ιδιαίτερη ήταν επίσης η αναφορά του Περιφερειάρχη στην πολύπλευρη βοήθεια που παρέχεται στην κοινωνία, με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες, μέσα από όλες τις μορφές εθελοντισμού – κοινωνικός, εταιρικός, ψηφιακός – αλλά και στην ανάγκη καλλιέργειας της εθελοντικής κουλτούρας μέσω και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Χαρδαλιάς πρότεινε την ενεργό εμπλοκή των αυτοδιοικητικών αρχών στον συντονισμό του εθελοντικού κινήματος: «Οι Δήμοι μας μπορούν να λειτουργήσουν ως οργανωτικοί κόμβοι εθελοντικής δράσης, με Γραφεία Εθελοντισμού και σταθερές δομές υποστήριξης. Από την πλευρά μας, ως Περιφέρεια μπορούμε να διαδραματίσουμε πολύ σημαντικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό, στον συντονισμό και στη διασύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία» επεσήμανε, ενώ χαρακτήρισε τον εθελοντισμό ως «στοιχείο θεσμικής ανθεκτικότητας» του ίδιου του
δημοκρατικού πολιτεύματος.


Ο κ. Χαρδαλιάς ευχαρίστησε για την προσφορά της την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, καθώς και όλους τους εθελοντές «που στάθηκαν δίπλα μου σαν πραγματικοί ήρωες, από τα χρόνια του ΣΠΑΥ μέχρι και την πρωτοφανή υγειονομική κρίση - πάντα στο πεδίο, πάντα δίπλα στον συνάνθρωπο, σαν ζωντανοί φάροι προσφοράς και ελπίδας», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς εξήρε για την προσφορά του στην ανάπτυξη του εθελοντικού κινήματος τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, «έναν
άξιο αυτοδιοικητικό, και, πάνω απ’ όλα, έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική ευαισθησία, που έχει καταφέρει να καλλιεργήσει στον Πειραιά μια κουλτούρα συλλογικότητας και συμμετοχής», όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «μέσα από την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου, υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που δείχνουν στην πράξη τι μπορεί να πετύχει μια πόλη όταν ενεργοποιεί τις δυνάμεις της κοινωνίας της».

Γιάννης Μώραλης: «Το συνέδριο θα αποτελέσει ορόσημο για το παρόν και το μέλλον του εθελοντισμού στις πόλεις μας»

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το συνέδριο Εθελοντισμού «θα αποτελέσει ορόσημο για το παρόν και το μέλλον του εθελοντισμού στις πόλεις μας», υπογραμμίζοντας τη βαθιά κοινωνική διάσταση της προσφοράς και της συμμετοχής των πολιτών.

Αναφερόμενος στη δημιουργία του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πειραιά ‘Piraeus Team Up’, ο κ. Μώραλης ανέδειξε τη σημασία της θεσμικής οργάνωσης του εθελοντισμού, τονίζοντας ότι αυτό «λειτουργεί μέσα σε ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι «μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας, με περισσότερα από 500 άτομα να είναι εγγεγραμμένα ως εθελοντές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, με τη συμμετοχή
εκατοντάδων δημοτών εθελοντών, σε τομείς όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, οι
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, όπου – όπως είπε– «η παρουσία του Piraeus Team Up είναι πλέον θεσμός». Παράλληλα, ευχαρίστησε
την εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο Εθελοντισμού Ελίνα Βερυκάκη για τη συμβολή
της, τονίζοντας ότι «με αστείρευτο μεράκι και αφοσίωση συντονίζει αυτό το δίκτυο,
μετατρέποντας το όραμα σε πράξη».

Αναφερόμενος στη σημασία του συνεδρίου και των αποτελεσμάτων του, ο κ. Μώραλης υπογράμμισε ότι «έχουμε περάσει πλέον την εποχή της αυθόρμητης, αποσπασματικής δράσης και μπαίνουμε στην εποχή του στρατηγικού σχεδιασμού, για έναν εθελοντισμό θεσμικά θωρακισμένο, με διαφάνεια, ψηφιακά εργαλεία και σαφή κοινωνικό αντίκτυπο», ενώ απευθύνθηκε στους εθελοντές λέγοντας: «Είστε οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Είστε το φωτεινό παράδειγμα που εμπνέει τη νέα γενιά, για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη, πιο αλληλέγγυα, πιο συμμετοχική».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μώραλης ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά για την ευρύτερη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι «είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο που το μεγαλύτερο μέρος του δημόσιου βίου του είναι αυτοδιοικητικό», με τον οποίο – όπως ανέφερε – «ταιριάζουμε γιατί υπάρχουν κοινοί τόποι, κοινά θέλω και κοινοί στόχοι». Επεσήμανε επίσης ότι «όταν οι δύο βαθμοί αυτοδιοίκησης συνεργάζονται, τα αποτελέσματα είναι θετικά και πολλαπλασιάζεται το όφελος για την κοινωνία», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για «άμεση, καθημερινή συνεργασία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αυξημένες προκλήσεις της Περιφέρειας Αττικής, όπου «συγκεντρώνονται ο μισός πληθυσμός της χώρας, το μισό ΑΕΠ και οι μισές θέσεις εργασίας», γεγονός που, όπως είπε, «δημιουργεί την ανάγκη για ένα ακόμη ισχυρότερο κίνημα εθελοντισμού».

Συντονισμένη και συνεκτική εθελοντική πολιτική, με επίκεντρο τον άνθρωπο

Η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού της ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Δήμαρχο Πειραιά για τις ακάματες προσπάθειές τους για την οργάνωση του εθελοντικού κινήματος, καθώς και για τις ευρύτερες πρωτοβουλίες κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που έχουν προωθήσει, ενώ ανέλυσε τον κομβικό ρόλο των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση.


Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Εθελοντισμού Δήμου Πειραιά Ελλάς Βερυκάκη, τόνισε πως ο εθελοντισμός «είναι η πιο αυθεντική έκφραση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Είναι η δύναμη των ανθρώπων που επιλέγουν να προσφέρουν χρόνο, γνώση και καρδιά για το κοινό καλό». Ανέφερε πως το Συνέδριο Εθελοντισμού «αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία που φέρνει στο προσκήνιο την αξία της συμμετοχής, της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς». Τέλος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, «για την ευκαιρία να συμμετέχει στο εθελοντικό κίνημα της πόλης».

Χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου απηύθυναν ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δρ. Αντώνης Αυγερινός και ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Αιδεσιµολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αρώνης.

Το συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους οι Βουλευτές Νίκος Βλαχάκος, Γιώργος Βρεττάκος και Σοφία Ασημακοπούλου, ο πρώην Βουλευτής Νίκος Μανωλάκος, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Ελευσίνας Γιώργου Γεωργόπουλου Στέλιος Ταντούρης, η Γραμματέας Εθελοντισμού της Ν.Δ., Πίστη Κρυσταλλίδου, Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, Κοινοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, περισσότεροι από 30 διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες – πολιτικοί, επιστήμονες, εκπρόσωποι θεσμικών φορέων,
αυτοδιοικητικών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών – μέσα από τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις τους, ανέπτυξαν κρίσιμες θεματικές, όπως:

  • το θεσμικό πλαίσιο και η ανάγκη συγκρότησης εθνικής στρατηγικής
  • η Πολιτική Προστασία και η διαχείριση διαρκών κρίσεων
  • ο κοινωνικός αντίκτυπος και η διαφάνεια
  • η συμμετοχή των νέων και η εκπαιδευτική διάσταση του εθελοντισμού
  • ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης
  • η ψηφιακή καινοτομία
  • τα θεσμικά όρια και οι δυνατότητες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης


Ομιλητές σε θεματικές από τον Δήμο Πειραιά ήταν οι Αντιδήμαρχοι Αθηνά Γλύκα- Χαρβαλάκου, Δημήτρης Καρύδης και Γιώργος Βίτσας και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νίκος Γέμελος.

Τον Περιφερειάρχη συνόδευσαν η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Κέντρων Logistics και Διαχείρισης Κρίσεων Λεωνίδας Μανωλάκος και Ελέγχου – Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Χρήστος Γώγος και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Το COSMOTE HISTORY τιμά την επέτειο της 25ης Μαρτίου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ετοιμάζεται συνάντηση στο Πακιστάν με Αμερικανούς και τον πρόεδρο του κοινοβουλίου του Ιράν

17:21LIFESTYLE

Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη συνεργασία τους στο «The Riders»: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ιράν είναι κάτω, εμείς είμαστε πάνω

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Το Ντουμπάι... ερημώνει: Άδεια αεροπλάνα και πτήσεις χωρίς επιβάτες η νέα καθημερινότητα

17:05ME TO N & ME TO Σ

Μπαζώνουν και τη δίκη

17:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα ανακούφισης στις αγορές: Εκτινάχθηκαν τα χρηματιστήρια - Πέφτει η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Instant Win: Κέρδη μέχρι 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

16:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: «Βουτιά» στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο μετά την υπαναχώρηση Τραμπ για επίθεση στο Ιράν

16:32WHAT THE FACT

Οι δορυφόροι παρακολουθούν καθώς ένα τεράστιο τσουνάμι ύψους 200 μέτρων στέλνει σεισμικά κύματα σε όλο τον κόσμο για εννέα ημέρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

16:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: «Ο Φαλ κάνει κανονικά προπονήσεις» - Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα πριν τη Βαλένθια

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθελοντισμού που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος Πειραιά

16:03ΥΓΕΙΑ

Στο προσκήνιο η ψυχική υγεία των παιδιών: Τα δωρεάν προγράμματα του υπουργείου Υγείας και της UNICEF

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21' - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

16:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Πέρα από το σημείο αυτό, δεν υπάρχει τίποτα να δεις...»: Η επιγραφή στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη που αγνοείται ο 34χρονος δύτης και τα παλαιά δυστυχήματα στη λίμνη

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

15:18ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του OnlyFans σε ηλικία 43 ετών

17:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς βρέθηκε στα χέρια του το Ευαγγέλιο του 1745 και η άγνωστη ληστεία στο Άγιον Όρος

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σπαρακτικές φωτογραφίες από την τελευταία έξοδο: Ρεπόρτερ κάηκε μαζί με τα 3 παιδιά της

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει νέα ψυχρή εισβολή με αρκτικό αυλώνα - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Επική γκάφα σε σχολείο: Παρουσίασαν ήρωα της ελληνικής επανάστασης με καλάσνικοφ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο - Δεν επιβεβαιώνει τις συνομιλίες η Τεχεράνη

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που πάλεψε τον καρκίνο στέλνει κρυφά λουλούδια σε καρκινοπαθείς για πάνω από μία δεκαετία

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Οι νέες και τα πρόστιμα για τους παραβάτες

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για δυστύχημα στα Τέμπη: Η ασφυξία στη δικαστική αίθουσα, οι οργισμένοι συγγενείς, οι 33 απόντες κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και η αναβολή

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τραμπ: Επιβεβαιώνει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρο καταπλάκωσε και σκότωσε 68χρονο στην Υπάτη μπροστά στα μάτια της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ