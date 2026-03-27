Ρόδος: Καταγγελία για επίδειξη γεννητικών οργάνων και παρενόχληση ανηλίκων

Σκηνές που παραπέμπουν σε δράση επιδειξία και σε συμπεριφορά σάτυρου, με στόχο να προκαλέσει φόβο, αμηχανία και αναστάτωση σε ανήλικες, εκτυλίχθηκαν στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την καταγγελία το περιστατικό σημειώθηκε σε δημόσιο δρόμο με τις παθούσες να περιγράφουν ότι ένας άνδρας τις παρακολούθησε, τις πλησίασε και προχώρησε σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, καθώς ο δράστης φέρεται να παρενόχλησε τις ανήλικες κοπέλες δύο φορές.

Το πρώτο επεισόδιο

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, το πρώτο περιστατικό τοποθετείται χρονικά στη νύχτα της 19ης Μαρτίου 2026, μεταξύ 22:15 και 22:30. Όπως περιέγραψαν οι ανήλικες ένας άνδρας κινούνταν πίσω τους σαν να τις παρακολουθούσε, και στη συνέχεια τις πλησίασε. Σε αυτή τη χρονική στιγμή ο άνδρας φέρεται να τους έδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, όταν οι ανήλικες αντέδρασαν με φωνές, ο άγνωστος τράπηκε σε φυγή.

Το δεύτερο επεισόδιο

Σύμφωνα με την καταγγελία, η δεύτερη επαφή σημειώθηκε λίγες ημέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 25 Μαρτίου. Όπως περιέγραψαν οι ανήλικες, είδαν ξανά τον ίδιο άνδρα να τις ακολουθεί για απόσταση περίπου 200 μέτρων. Αυτή τη φορά ο άγνωστος δεν προέβη σε επίδειξη των γεννητικών του οργάνων αλλά τις ακολουθούσε, γεγονός που φόβισε τις ανήλικες καθώς έδωσε την αίσθηση ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο ή μεμονωμένο.

Η διάσταση αυτή συνδέεται με καταγγελίες που αποδίδονται σε παρενόχληση και παρακολούθηση τύπου stalking, με έμφαση στο ό,τι οι ανήλικες ένιωσαν ότι στοχοποιούνται.

Τα θύματα είναι ηλικίας 17 και 16 ετών και ο φερόμενος ως δράστης 22 ετών.

Διαβάστε επίσης