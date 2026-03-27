Μέτσοβο, Νυμφαίο, Τζουμέρκα «ντύθηκαν» στα λευκά – Εντυπωσιακές εικόνες από τα χιονισμένα τοπία

Όμορφες εικόνες καταγράφονται το πρωί της Παρασκευής (27/03) στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία Deborah φέρνει χιόνια από το βράδυ σε πολλά μέρη της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Στο Μέτσοβο, η χιονόπτωση δημιούργησε ένα ονειρικό σκηνικό, με την καμπάνα της κεντρικής πλατείας να ηχεί μέσα στο λευκό τοπίο.

Το Νυμφαίο και τα Τζουμέρκα έχουν επίσης «ντυθεί» στα λευκά, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες για τους επισκέπτες και τους κατοίκους.

Στην περιοχή των Τζουμέρκων, χιονίζει έντονα γύρω από την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής, ενώ, ζωντανές εικόνες από τη Σαμαρίνα, τη Νέα Κοτύλη και το Πισοδέρι δείχνουν τον λευκό χειμερινό χαρακτήρα της περιοχής.

Στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, οι ορεινές κοινότητες της περιοχής έχουν ήδη «ντυθεί» στα λευκά, με τις χιονοπτώσεις να συνεχίζονται, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα ατμόσφαιρα για τους λάτρεις του χειμώνα.

Οι Αρχές προειδοποιούν για αυξημένη προσοχή στους δρόμους, καθώς η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και άλλες περιοχές της βόρειας και δυτικής Ελλάδας τις επόμενες ώρες.