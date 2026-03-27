Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σήμερα - Πού θα σημειωθούν

Έντονα φαινόμενα κατά τόπους - Η πρόγνωση του meteo

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια σήμερα - Πού θα σημειωθούν
  • Αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με έντονα φαινόμενα κυρίως στα δυτικά, το βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.
  • Υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και το Βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας.
  • Στην Αττική και την Αθήνα προβλέπονται πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες μετά το μεσημέρι, με σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 7 μποφόρ.
  • Το Σάββατο και την Κυριακή αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα.
Χειμωνιάτικο και βροχερό θα είναι σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το σκηνικό του καιρού σε ορισμένες περιοχές, καθώς κατά τόπους θα σημειωθούν βροχές, καταιγίδες και χιόνια.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, οι βροχοπτώσεις που εκδηλώνονται νωρίς το πρωί στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, αναμένεται προοδευτικά να επηρεάσουν σχεδόν το σύνολο της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

Την Παρασκευή, αναμένονται βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση χαλαζοπτώσεων στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, καθώς και σε ημιορεινά τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας πρόσκαιρες βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι.

Στον προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός (βροχοπτώσεις/χιονοπτώσεις) που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα

Αισθητή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα 27 Μαρτίου, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένονται έντονα φαινόμενα στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας.

Βροχές και καταιγίδες πρόκειται να σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου εκτιμάται ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πιο αναλυτικά, η πρόγνωση κάνει λόγο για παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Παράλληλα, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο Ιόνιο καθώς και στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Σταδιακά η κακοκαιρία θα επεκταθεί στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, επηρεάζοντας πρόσκαιρα τις Κυκλάδες και πιθανότατα ορισμένες περιοχές της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά στη Μακεδονία μέχρι το απόγευμα και στη Θράκη από το μεσημέρι. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο νότιο Ιόνιο έως 8μποφόρ. Από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Τα φαινόμενα πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο να είναι πρόσκαιρα έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά ηπειρωτικά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στις Κυκλάδες, σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένησηαπό αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 7μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά διαστήματα ισχυρά. Σταδιακή βελτίωση από αργά το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 4 με 5 και κυρίως το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026

Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μικρής διάρκειας καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα κεντρικά και στις περιοχές Κρήτης, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους17 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ τοπικοί όμβροι πιθανόν να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα έως 7μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

