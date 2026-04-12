Συναγερμός στο Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι και σώθηκε άμεσα

Μεγάλη κινητοποίηση σημειώθηκε ανήμερα του Πάσχα στο Μελισσουργάκι Ρεθύμνου, όταν ένα 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου πέντε μέτρων.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν γρήγορα στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν το παιδί πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έφτασε άμεσα, ωστόσο δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε ενέργειες διάσωσης.

Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του.

