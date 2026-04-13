Εύβοια: Κοριτσάκι 1,5 ετών ήπιε πετρέλαιο και οδηγήθηκε στο νοσοκομείο

Snapshot Ένα κοριτσάκι 1,5 ετών στην Εύβοια ήπιε πετρέλαιο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί ακολούθησαν το πρωτόκολλο και αφαίρεσαν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το παιδί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού είναι σταθερή.

Ο πατέρας συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Ώρες αγωνίας έζησε στο Αλιβέρι Εύβοιας η οικογένεια ενός κοριτσιού 1,5 έτους, καθώς το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού κατανάλωσε ποσότητα πετρελαίου.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας, όταν το παιδί διέφυγε της προσοχής των γονιών και ήπιε ποσότητα πετρελαίου.

Σύμφωνα με το eviaonline, οι γιατροί αντέδρασαν αμέσως στο περιστατικό ακολουθώντας ότι προβλέπει το πρωτόκολλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, έβγαλαν μικρή ποσότητα πετρελαίου από το μωρό που μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και θα μεταφερθεί εν συνεχεία στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού είναι σταθερή.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανήλικου και εν συνεχεία τον άφησε ελεύθερο.

