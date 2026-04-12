Καβγάς στην Ανάσταση μεταξύ ιερέα και αντιδημάρχου στην Εύβοια

Επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Ανάστασης ο ιερέας εκκλησίας στην Εύβοια «κατσάδιασε» τον αντιδήμαρχο που παρακολουθούσε την Αναστάσιμη ακολουθία.

Σύμφωνα με το «Εκκλησία Online» και όπως μεταφέρει η τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, ο Ιερέας, από τη Μεγάλη Παρασκευή είχε κάνει κήρυγμα τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να παραμείνουν οι πιστοί σε ολόκληρη την ακολουθία της Αναστάσεως και να κοινωνήσουν και όχι να φύγουν αμέσως μετά τον Χριστό. Ανέστη κάτι που είναι όπως είπε «αντιχριστιανικό» και «δεν το θέλει ο Θεός».

Τη συγκεκριμένη προτροπή του Ιερέα αγνόησε ο αντιδήμαρχος της περιοχής. Συγκεκριμένα μετά τον Χριστό Ανέστη και ενώ οι πιστοί μπήκαν εκ νέου μέσα στην Εκκλησία και ο Ιερέας ξεκίνησε το «Αναστάσεως Ημέρα, ο αντιδήμαρχος επιχείρησε να φύγει. Ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον Ιερέα, ο οποίος διέκοψε έξαλλος την ακολουθία, έδειξε τον αντιδήμαρχο και άρχισε να του φωνάζει λέγοντας: «Αυτός είσαι, αυτό είναι το παράδειγμα που δίνει στον κόσμο και στα νέα παιδιά; Ντροπή σου, δεν έχεις ευλογία σήμερα για σένα».

Μπροστά στην οργισμένη αντίδραση του Ιερέα, ο αντιδήμαρχος προσπάθησε να επιστρέψει στη θέση του. Ήταν όμως από ότι φαίνεται αργά. Ο Ιερέας έξαλλος τον απέτρεψε φωνάζοντάς: «Σήκω και φύγε τώρα, μην σε ξαναδώ, χάσου».

Ο αντιδήμαρχος αναγκάστηκε τελικά να αποχωρήσει από τον Ιερό Ναό, μπροστά στα μάτια των πιστών που είχαν γίνει μάρτυρες ενός πρωτοφανούς επεισοδίου.