Εύβοια: Λιποθύμησε ιερέας την ώρα της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων
Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας με ασθενοφόρο
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αναστάτωση προκάλεσε η λιποθυμία ενός ιερέα κατά την διάρκεια της Ακολουθίας των 12 Ευαγγελίων στην Εύβοια.
Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην εκκλησία της Παναγίας της Παραβουνιώτισσας στην Ερέτρια, όταν ο Πάτερ Χαράλαμπος Ραμαντανάκης λιποθύμησε ξαφνικά κατά την διάρκεια της Ακολουθίας.
Οι πιστοί που ήταν εκείνη τη στιγμή στην εκκλησία κάλεσαν το ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα και μετέφερε τον ιερέα στο νοσοκομείο της Χαλίδας.
Σημειώνεται ότι ο ιερέας κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο επανήλθε ενώ υποβάλλεται σε επιπλέον εξετάσεις.
Η Ακολουθία συνεχίστηκε από άλλους ιερείς.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:30 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κύθηρα: Συνελήφθη άνδρας για διακίνηση αρχαιοτήτων μέσω διαδικτύου
22:28 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο Πούτιν κήρυξε εκεχειρία για το Πάσχα
22:03 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Τρεις συλλήψεις στη Χαλκίδα: Βρέθηκαν ναρκωτικά, όπλα και αρχαίος κίονας
21:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Όλα στραβά κι ανάποδα στη Μαδρίτη
21:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 31χρονος για διακίνηση κοκαΐνης
21:48 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0 (τελικό): Πλήρωσε όλα τα λάθη της
21:30 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Πώς να μειώσετε τις συχνές λιγούρες «για κάτι γλυκό»
21:28 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Μεγάλη Πέμπτη: Πόσο...δίκαιη ήταν η τριπλή δίκη του Ιησού;
21:15 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Στο πλευρό του Παναθηναϊκού και πάλι ο Γιαννακόπουλος
12:39 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι
09:48 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;
10:46 ∙ WHAT THE FACT
Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα
18:22 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ