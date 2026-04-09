Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και αύριο Μεγάλη Παρασκευή τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύσει το εορταστικό πασχαλινό ωράριο.

Την Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, τα καταστήματα θα είναι κλειστά το πρωί και θα ανοίξουν το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, κλείνοντας νωρίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επιστρέφουν κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.