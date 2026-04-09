Όπου φύγει-φύγει οι Αθηναίοι: Μεγάλη έξοδος με μποτιλιάρισμα σε δρόμους, λιμάνια και ΚΤΕΛ

Το δρόμο για την επαρχία παίρνουν από το πρωί της Μεγάλης Πέμπτη οι εκδρομείς του Πάσχα εγκαταλείποντας το κλεινόν άστυ.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη αποχωρήσει από την Αθήνα για τα νησιά και την επαρχία προκειμένου να περάσουν εκεί τις ημέρες του Πάσχα.

Οι δρόμοι έχουν γεμίσει με τα οχήματα των εκδρομέων, με την μεγάλη έξοδο να κορυφώνεται ώρα με την ώρα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτήν την ώρα εντοπίζονται στους δρόμους εντοπίζονται στην έξοδο της Αθηνών – Κορίνθου και στην Αθηνών – Λαμίας μέχρι τον κόμβο Καλυφτάκη. Σημειώνεται ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τις προηγούμενες ώρες όταν τα οχήματα κινούνταν σημειωτόν.

Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου

Ειδικότερα, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, ενώ στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τα Μέγαρα.

Παράλληλα συνεχίζει να υπάρχει αρκετή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια Ασπροπύργου, ενώ μικρές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο του Ασπροπύργου έως την έξοδο προς Ελευσίνα.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στην Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 σήμερα ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων, μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε ένα 24ωρο πέρασαν περισσότερα από 49.000 οχήματα προς Κόρινθο και σχεδόν 38.000 προς Λαμία, αριθμοί που δείχνουν πως η φετινή πασχαλινή έξοδος είναι ακόμη πιο αυξημένη από πέρυσι.

Το αδιαχώρητοι σε ΚΤΕΛ και λιμάνια

Την ίδια ώρα, το αδιαχώρητο επικρατεί και στα ΚΤΕΛ Κηφισού, με τα λεωφορεία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα, ενώ έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στα λιμάνια της Αττικής, όπου χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Μόνο από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 20 αναχωρήσεις πλοίων με περισσότερους από 20.000 επιβάτες, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και από Ραφήνα και Λαύριο. Από τη Ραφήνα αναχωρούν πλοία προς Κυκλάδες με περίπου 7.400 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί εννέα απόπλοι.