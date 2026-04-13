Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων και στη Θεσσαλονίκη

Κορυφώνεται η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων, καθώς οι εκδρομείς του Πάσχα επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη μετά τις αργίες, ενώ κατά διαστήματα σχηματίζονται ουρές και η κυκλοφορία ρυθμίζεται από την Τροχαία με έκτακτα μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

Η επιστροφή εξελίσσεται με καθυστερήσεις καθώς είναι αυξημένη η κίνηση, ειδικά μετά τις έξι το απόγευμα, ενώ οι ουρές των αυτοκινήτων ξεπερνούν τα 2 χιλιόμετρα στο ρεύμα εισόδου της πόλης.

Ήδη, οι υπεύθυνοι των διοδίων έχουν ανοίξει από νωρίς το μεσημέρι τρεις φορές τις μπάρες στο ρεύμα της επιστροφής για να αποφορτιστεί ο όγκος των οχημάτων.

Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία, από χθες Κυριακή του Πάσχα στις έξι το απόγευμα μέχρι σήμερα το μεσημέρι πέρασαν από τα διόδια των Μαλγάρων προς τη Θεσσαλονίκη, περίπου 19.000 οχήματα και μέχρι τα μεσάνυχτα αναμένεται να περάσουν 30.000 αυτοκίνητα.

Με αυξημένα μέτρα της τροχαίας γίνεται η είσοδος στην πόλη και από τη Χαλκιδική, όπου η κίνηση σταδιακά αυξάνεται και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.