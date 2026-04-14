Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις λόγω ατυχημάτων, επιστρέφουν εκδρομείς και από τα νησιά του Αργοσαρωνικού

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν περίπου στις 10:00. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός δύο επιβατών, με τον έναν να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ συνέβαλε στη γρήγορη μεταφορά του σοβαρά τραυματισμένου στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, η επιστροφή των εκδρομέων από τα υπόλοιπα κεντρικά σημεία της χώρας εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Μετά τις 12:00 αναμένεται να κορυφωθεί η άφιξη των εκδρομέων στην Αθήνα, καθώς επιστρέφουν και όσοι είχαν περάσει τις ημέρες τους στα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ από το λιμάνι του Πειραιά.

