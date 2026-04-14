Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Νωρίτερα από άλλες χρονιές επιστρέφουν οι εκδρομείς, με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και μεγάλη διέλευση οχημάτων από τα διόδια

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα γίνεται με αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και βασικούς οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα.
  • Πάνω από 66.000 οδηγοί έχουν περάσει από διόδια, με σχεδόν διπλάσιες διελεύσεις στα διόδια των Αφιδνών σε σχέση με πέρυσι.
  • Στο Λιμάνι Πειραιά αναμένονται 36 αφίξεις πλοίων, ενώ στα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας 8 και 12 αντίστοιχα, με συνολικά πάνω από 44.000 επιβάτες να έχουν ήδη επιστρέψει μέσω λιμανιών της Αττικής.
  • Παρατηρούνται καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες, αν και η κίνηση στην περιοχή της Ελευσίνας είναι προς το παρόν πιο ήπια.
  • Η επιστροφή αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, πριν την επανέναρξη των σχολείων τη Δευτέρα.
Snapshot powered by AI

Με έντονους ρυθμούς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και βασικούς οδικούς άξονες σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία, όπως στην περιοχή της Ελευσίνας, η κυκλοφορία παραμένει προς το παρόν πιο ήπια, καθώς η επιστροφή εξελίσσεται σταδιακά από νωρίς μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 66.000 οδηγοί έχουν ήδη περάσει από τα διόδια, ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση και στα διόδια των Αφιδνών, όπου μέχρι στιγμής, καταγράφηκαν 56.926 διελεύσεις, σχεδόν διπλάσιες σε σχέση με πέρυσι.

Όπως φαίνεται, πολλοί εκδρομείς επέλεξαν να επιστρέψουν νωρίτερα φέτος, κάτι που αποδίδεται και στο γεγονός ότι το Πάσχα έπεσε νωρίτερα στο ημερολόγιο.

Μεγάλη κινητικότητα στα λιμάνια

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση στο Λιμάνι Πειραιά, όπου για σήμερα, Τρίτη του Πάσχα, αναμένονται συνολικά 36 αφίξεις πλοίων από τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό.

Την ίδια ώρα, στο Λιμάνι Λαυρίου καταγράφονται 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες, ενώ στο Λιμάνι Ραφήνας αναμένονται 12 πλοία.

κίνηση 14/4

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα του Πάσχα περισσότεροι από 44.000 επιβάτες επέστρεψαν μέσω των λιμανιών της Αττικής, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη φετινή κινητικότητα.

Συνολικά, η δραστηριότητα παραμένει αυξημένη και στα τρία μεγάλα λιμάνια, καθώς η επιστροφή των εκδρομέων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Καθυστερήσεις σε εθνικές οδούς

Αυξημένη φαίνεται πως θα είναι η κίνηση και στο εθνικό οδικό δίκτυο, με προβλήματα να καταγράφονται σε βασικούς άξονες επιστροφής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Πότε ολοκληρώνεται η επιστροφή

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η επιστροφή των εκδρομέων θα συνεχιστεί με πιο ήπιους ρυθμούς τις επόμενες ημέρες, καθώς μεγάλο μέρος των ταξιδιωτών έχει ήδη επιστρέψει νωρίτερα.

Η τελική κορύφωση αναμένεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, πριν από την επανέναρξη των σχολείων τη Δευτέρα, οπότε και θα ολοκληρωθεί η πασχαλινή έξοδος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
