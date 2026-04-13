Επιστροφή των εκδρομέων: Πάνω από 660.000 οχήματα αναμένονται στην Αθήνα -«Στο κόκκινο» εθνικές οδοί

Snapshot Παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας και σε τμήματα της Εθνικής Οδού Αθηνών

Κορίνθου και Αθηνών

Λαμίας, ειδικά το απόγευμα και το βράδυ.

Περισσότεροι από 660.000 οδηγοί αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, με νέο κύμα επιστροφής την Τρίτη και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας.

Η κίνηση στα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι προς το παρόν ήπια, αλλά προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες.

Στα λιμάνια της Αττικής προγραμματίζονται πολλά δρομολόγια πλοίων για την εξυπηρέτηση των επιστρεφόντων εκδρομέων από τα νησιά.

Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τους προορισμούς τους και να κατευθύνονται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη μετά τις 17:00 η κυκλοφορία σε οδικούς άξονες, διόδια και λιμάνια παρουσιάζει επιβάρυνση.

Με ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, η μαζική επιστροφή ξεκίνησε ήδη από νωρίς τη Δευτέρα, με την κινητικότητα να είναι αυξημένη τόσο στο οδικό δίκτυο όσο και στα λιμάνια της Αττικής.

Η μεγαλύτερη πίεση στο δίκτυο αναμένεται να καταγραφεί τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν και θα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.

Ήδη παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας, με ουρές οχημάτων και χαμηλές ταχύτητες, ενώ προβλήματα εντοπίζονται σε τμήματα της εθνικής οδού μετά το Κιάτο έως τους Αγίους Θεοδώρους, καθώς και από την Κινέτα έως τη Νέα Πέραμο. Αντίστοιχα, στην Αθηνών–Λαμίας καταγράφονται καθυστερήσεις σε Αυλώνα, Μαλακάσα και Αφίδνες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η επιστροφή των εκδρομέων προς τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, με εκατοντάδες οχήματα να περνούν από τα διόδια των Μαλγάρων. Η αυξημένη ροή δημιούργησε μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα να εφαρμοστεί ελεύθερη διέλευση, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περισσότεροι από 660.000 οδηγοί αναμένεται να επιστρέψουν στο Λεκανοπέδιο, με νέο κύμα επιστροφής να προβλέπεται και για την Τρίτη, γεγονός που διατηρεί την Τροχαία σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με ενισχυμένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο.

Στην Αττική, η εικόνα στα ΚΤΕΛ Κηφισού παραμένει μέχρι στιγμής σχετικά ήπια, με περιορισμένες αφίξεις λεωφορείων, κυρίως από τη Μεσσηνία. Ωστόσο, εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ώρες η κίνηση θα ενισχυθεί σημαντικά, καθώς ολοένα και περισσότεροι εκδρομείς επιστρέφουν στην πρωτεύουσα.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η δραστηριότητα στα λιμάνια της Αττικής. Στον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια πλοίων, 22 προς τον Αργοσαρωνικό και 12 ταχύπλοα, εξυπηρετώντας μεγάλο αριθμό επιβατών που επιστρέφουν από τα νησιά. Στη Ραφήνα αναμένονται 15 αφίξεις πλοίων, εκ των οποίων οι 4 από το Μαρμάρι, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 δρομολόγια.

